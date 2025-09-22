Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Begusarai News: ससुराल में गला रेतकर ग्रामीण चिकित्सक की हत्या, आठ किलोमीटर दूर फेंका शव

    By Kumar Manish Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:46 AM (IST)

    बेगूसराय के तेघड़ा में एक ग्रामीण चिकित्सक मुरारी कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई। उनका शव ससुराल से दूर एक बांध के किनारे मिला। मुरारी पिछले तीन साल से ससुराल में रह रहे थे क्योंकि वहाँ कोई पुरुष सदस्य नहीं था। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है और मृतक के मोबाइल की तलाश जारी है। मृतक के ससुर की पहले हत्या हो चुकी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ससुराल में गला रेतकर ग्रामीण चिकित्सक की हत्या। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, जागरण, तेघड़ा (बेगूसराय)। रविवार की तड़के फुलवड़िया थाना क्षेत्र के निपनिया मधुरापुर पुबारी टोला में धारदार हथियार से गला काटकर गांव के दामाद ग्रामीण चिकित्सक की हत्या कर दी गई।

    हत्यारों ने शव को ससुराल से आठ किलोमीटर दूर आधारपुर पंचायत अंतर्गत विनलपुर गुप्ता बांध किनारे फेंक दिया। मृतक की पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी भवानंदपुर वार्ड संख्या 11 निवासी रमाकांत सिंह के पुत्र मुरारी कुमार के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने घटनास्थल की एफएसएल जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। पुलिस हत्या का राजफाश करने के लिए मृतक का मोबाइल तलाश रही है। मिली जानकारी के अनुसार मुरारी कुमार के ससुराल में कोई पुरुष सदस्य नहीं होने के कारण वे बीते तीन वर्ष से ससुराल में ही रहते थे।

    शनिवार की शाम सात बजे वह पत्नी से छह हजार रुपये लेकर किसी को देने निकले थे। रात नौ बजे उनका मोबाइल बंद होने के बाद आशंकित पत्नी ने पूर्व वार्ड सदस्य कुंदन कुमार के सहयोग से फुलवड़िया थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई।

    सुबह शव बरामदगी की सूचना के बाद उनकी पहचान की गई। शव के पास उनका मोबाइल नहीं मिला है, पुलिस हत्या का राजफाश करने के लिए मृतक का मोबाइल तलाश रही है।

    ससुर की हुई थी गोली मार हत्या, सास ने भी भागकर की दूसरी शादी

    स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मुरारी की शादी 2022 में हुई थी। शादी के तीन माह बाद ही वह ससुराल में रहने लगे थे। उनके ससुर रामबिनोद सिंह की 2013 में गोली मार हत्या कर दी गई थी।

    वहीं उनकी सास कटिहार निवासी कुमकुम देवी भी पति की हत्या के बाद 2013 में अपनी पुत्री को छोड़ भागकर दूसरी शादी कर चुकी है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच पड़ताल कर हत्या के कारणों की पड़ताल में जुटी है।

    यह भी पढ़ें- GST Rate Cut: आज से दिखेगा जीएसटी रिफार्म का असर, वाहन और रेस्टोरेंट समेत इन चीजों के दामों में आएगी कमी

    यह भी पढ़ें- Bihar Weather Update: बारिश के बाद अब उमस ने बढ़ाई मुसीबत, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम