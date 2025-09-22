Begusarai News: ससुराल में गला रेतकर ग्रामीण चिकित्सक की हत्या, आठ किलोमीटर दूर फेंका शव

बेगूसराय के तेघड़ा में एक ग्रामीण चिकित्सक मुरारी कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई। उनका शव ससुराल से दूर एक बांध के किनारे मिला। मुरारी पिछले तीन साल से ससुराल में रह रहे थे क्योंकि वहाँ कोई पुरुष सदस्य नहीं था। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है और मृतक के मोबाइल की तलाश जारी है। मृतक के ससुर की पहले हत्या हो चुकी है।

संवाद सहयोगी, जागरण, तेघड़ा (बेगूसराय)। रविवार की तड़के फुलवड़िया थाना क्षेत्र के निपनिया मधुरापुर पुबारी टोला में धारदार हथियार से गला काटकर गांव के दामाद ग्रामीण चिकित्सक की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव को ससुराल से आठ किलोमीटर दूर आधारपुर पंचायत अंतर्गत विनलपुर गुप्ता बांध किनारे फेंक दिया। मृतक की पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी भवानंदपुर वार्ड संख्या 11 निवासी रमाकांत सिंह के पुत्र मुरारी कुमार के रूप में हुई है।

पुलिस ने घटनास्थल की एफएसएल जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। पुलिस हत्या का राजफाश करने के लिए मृतक का मोबाइल तलाश रही है। मिली जानकारी के अनुसार मुरारी कुमार के ससुराल में कोई पुरुष सदस्य नहीं होने के कारण वे बीते तीन वर्ष से ससुराल में ही रहते थे।

शनिवार की शाम सात बजे वह पत्नी से छह हजार रुपये लेकर किसी को देने निकले थे। रात नौ बजे उनका मोबाइल बंद होने के बाद आशंकित पत्नी ने पूर्व वार्ड सदस्य कुंदन कुमार के सहयोग से फुलवड़िया थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई।

सुबह शव बरामदगी की सूचना के बाद उनकी पहचान की गई। शव के पास उनका मोबाइल नहीं मिला है, पुलिस हत्या का राजफाश करने के लिए मृतक का मोबाइल तलाश रही है। ससुर की हुई थी गोली मार हत्या, सास ने भी भागकर की दूसरी शादी स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मुरारी की शादी 2022 में हुई थी। शादी के तीन माह बाद ही वह ससुराल में रहने लगे थे। उनके ससुर रामबिनोद सिंह की 2013 में गोली मार हत्या कर दी गई थी।