बिहार चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बेगूसराय में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़; संचालक गिरफ्तार

बेगूसराय में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने हथियार कारतूस और उपकरण बरामद किए और मिनी गन फैक्ट्री के संचालक अरविंद शर्मा को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने एक स्वर्ण व्यवसायी को धमकी देने के आरोप में दो बदमाशों को भी गिरफ्तार किया और उनके पास से हथियार बरामद किए।

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। विधान सभा चुनाव के पूर्व अवैध हथियार व अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्ती के क्रम में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सांख फुलवड़िया टोला में मिनी गन फैक्ट्री का उदभेदन हुआ है। पुलिस टीम ने हथियार, कारतूस की बरामदगी के साथ ही हथियार बनाने में प्रयुक्त भारी मात्रा में उपकरण बरामद किया गया है।

उक्त बातें सदर डीएसपी वन आनंद कुमार पांडे ने रविवार को मुफस्सिल थाना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस मिनी गन फैक्ट्री संचालक स्व. जद्दू शर्मा के पुत्र अरविंद शर्मा को गिरफ्तार करते हुए तीन देसी कट्टा, तीन कारतूस, तीन खोखा, लेथ मशीन समेत भारी मात्रा में औजार व अन्य उपकरण बरामद किया है।

डीएसपी वन आनंद कुमार पांडे ने बताया कि शनिवार को सांख फुलवड़िया टोला निवासी अरविंद शर्मा के घर मिनी गन फैक्ट्री संचालन किए जाने व अवैध हथियार बनाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। एसपी मनीष के निर्देश पर सदर डीएसपी वन के नेतृत्व में मुफस्सिल व सिंघौल पुलिस की एक टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम ने सूचना के सत्यापन व कार्रवाई के लिए अरविंद शर्मा के घर की घेराबंदी करते हुए छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में घर से सटे एस्बेसटस के कमरे में आरोपित मशीन पर काम कर रहा था और पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा।

पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया और उक्त कमरे की विधिवत तलाशी के क्रम में तीन देसी कट्टा, तीन कारतूस, तीन खोखा, एक कटा पाइप, तीन लोहे का चदरा, एक कटर मशीन, पांच कटर ब्लेड, हेक्सा ब्लेड, छोटा लेथ मशीन, चार रेती, दो छेनी, 31 ड्रिल छेनी, एक भट्ठी, एक वेल्डिंग मशीन समेत हथियार बनाने में प्रयुक्त अन्य उपकरण बरामद किया गया।

पुलिस टीम ने गिरफ्तार मिनी गन फैक्ट्री के संचालक से पूछताछ की है। पूछताछ के क्रम में उसने हथियार के खरीदार के नाम पर अवैध हथियार की कीमत भी बताई है। पुलिस उसकी निशानदेही पर अवैध हथियार खरीदने व मरम्मत कराने वाले अपराधियों की तलाश में जुटी है।

इस संबंध में मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी अंकित कर गिरफ्तार मिनी गन फैक्ट्री संचालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। छापेमारी के लिए गठित पुलिस टीम में मुफस्सिल थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार, सिंघौल थानाध्यक्ष चंद्रकांत कुमार सिंह, सिंघौल थाना के पुअनि राहुल कुमार राय, सअनि अभिषेक कुमार, मुफस्सिल थाना के सअनि अजय कुमार समेत दोनों थाना के सशस्त्र बल शामिल रहे।

स्वर्ण व्यवसायी को धमकी मामले में दो बदमाश गिरफ्तार मुफस्सिल पुलिस ने रविवार को एक स्वर्ण व्यवसायी को धमकी दिए जाने की मामले में कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरिया निवासी सिकंदर के पुत्र नंदन कुमार व धीरज कुमार के पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में हुई है।

पूछताछ में दोनों ने स्वर्ण व्यवसायी को रंगदारी के लिए धमकी देने की बात स्वीकार की है। इस संबंध में सदर डीएसपी वन आनंद कुमार पांडे ने बताया कि रविवार को कोरिया हैवतपुर ढाला के समीप तीन बदमाशों के हथियार लेकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम दिए जाने की गुप्त सूचना मिली थी।