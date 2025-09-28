Language
    बिहार में 15 से 30 हजार में बेची जा रहीं महिलाएं, पुलिस ने की कार्रवाई तो रह गई दंग

    By Umar Khan Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:17 PM (IST)

    बेगूसराय के बखरी में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला को बेचने आए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवक ने देह व्यापार के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है जो महिलाओं को बहला-फुसलाकर रेड लाइट एरिया में बेचते हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।

    महिला को बेचने आया समस्तीपुर का युवक गिरफ्तार। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, बखरी (बेगूसराय)। मानव तस्करी के लिए पहले से ही बदनाम बखरी में यह कुकृत्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार की रात्रि इस तरह का एक और मामला सामने आया है। इसमें पुलिस ने एक महिला को बहला फुसलाकर बखरी के चकलाघर में बेचने आए एक युवक को गिरफ्तार किया है।

    गिरफ्तार युवक छोटू कुमार उर्फ छोटू यादव है, जो समस्तीपुर जिला के काशीपुर लखना चौक वार्ड संख्या पांच का रहने वाला है। पुलिस कार्यालय बेगूसराय ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मामले की जानकारी दी है।

    इसमें कहा गया है कि घटना की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक एक अनजान महिला को बेचने के लिए बखरी आया हुआ है। वह महिला को लेकर यहां के वेश्यालयों के चकलाघरों में मोलभाव करता फिर रहा है, जो अभी बाजार के दुर्गा स्थान के समीप है।

    इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधिकारी को दी गई। एसपी मनीष के निर्देश पर एसडीपीओ कुंदन कुमार के नेतृत्व में छापामारी की गई। पुलिस टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि गंगाराम मिठाई दुकान के पास डरी सहमी एक महिला बैठी हुई है।

    इससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह पति से तंग आकर घर से निकली थी। महिला ने बताया कि साथ बैठा युवक उसे बहला फुसलाकर यहां ले आया है और उसे बेचने की फिराक में है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया।

    देह व्यापार का पूरा रैकेट  

    कड़ाई से पूछताछ करने पर गिरफ्तार युवक अपने नाम पता के साथ बताया कि उसके गिरोह में आधा दर्जन से अधिक महिला-पुरुष शामिल हैं, जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर घर से भागी हुई या भटकी हुई लड़कियों, महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं।

    बाद में उन्हें प्रलोभन देकर तथा बहला फुसलाकर विभिन्न शहरों के रेडलाइट एरिया में 15 से 30 हजार रुपये में बेच देते हैं।  उसने पुलिस को यह भी बताया कि अब तक बखरी, किशनगंज, गुलाबबाग, पूर्णिया आदि रेड लाइट एरिया में करीब एक दर्जन महिलाओं, लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर बेच चुके हैं।

    इस संबंध में एसडीपीओ कुंदन कुमार ने बताया कि पुलिस मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क को खंगालकर ध्वस्त करने की योजना पर काम कर रही है।

    उन्होंने इस अनैतिक धंधे से कई सफेदपोश लोग भी जुड़े हुए हैं। वे भी पुलिस के रडार पर हैं। छापामारी दल में पुअनि पवन कुमार, कैलाश यादव, मनीष कुमार पंडित, रामसुरेश सिंह और सशस्त्र बल शामिल थे।

    पहले भी सामने आ चुकी हैं घटनाएं

    बता दें कि यह पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह के मामले उजागर होते रहे हैं। हालांकि पुलिस द्वारा इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई भी की गई है और इस गोरखधंधे से जुड़े लोगों को जेल भी भेजा गया है,  संपत्तियां भी कुर्क हुई है।

    जबरन देह व्यापार कराने के आरोप में आज भी कई लोग जेल में बंद हैं या घर बार छोड़कर फरार हैं, फिर भी यहां यह मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी बड़ी वजह बखरी में एक नहीं तीन तीन वेश्यालय का होना है, जिसका नेटवर्क राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश और बंगाल तक फैला हुआ है।

    इससे किसी विपत्ति के समय उन्हें लड़कियों का स्थान बदलने में आसानी होती है। दूसरे ऐसे लोगों को कुछ सफेदपोशों का समर्थन भी प्राप्त है, जो समय पर इन्हें संरक्षण देते हैं।

