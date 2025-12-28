बिहार में रेल हादसे के बाद बरौनी जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद, कुछ का बदला गया रूट; देखें लिस्ट
झाझा-जसीडीह रेलखंड पर हुई ट्रेन दुर्घटना के कारण बरौनी जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, जबकि कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सिय ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बरौनी (बेगूसराय)। शनिवार की रात्रि आसनसोल मंडल अंतर्गत झाझा-जसीडीह रेलखंड पर हुई ट्रेन दुर्घटना के कारण बरौनी जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद कर दिया गया, जबकि कई के रूट परिवर्तित किए गए हैं।
रेल सूत्रों के अनुसार, रविवार को चलने वाली 13185 अप सियालदह-जयनगर गंगासागर एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया बांका, भागलपुर, जमालपुर, बरौनी जंक्शन होते हुए गंतव्य को रवाना होगी।
28181 अप टाटानगर कटिहार एक्सप्रेस परिवर्तित रूट होकर गंतव्य को रवाना होगी। 13135 अप कोलकाता जयनगर साप्ताहिक एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया रामपुर हाट, भागलपुर, जमालपुर होकर गंतव्य के लिए रवाना होगी।
13165 अप कोलकाता सीतामढ़ी एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया रामपुर हाट, भागलपुर, जमालपुर होते हुए गंतव्य को रवाना होगी। 13019 अप हावड़ा काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया बांका, भागलपुर, जमालपुर होकर गंतव्य के लिए रवाना होगी।
13136 डाउन जयनगर कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया बरौनी जंक्शन, मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर, रामपुर हाट, बर्धवान होकर गंतव्य के लिए रवाना होगी।
15234 डाउन दरभंगा-कोलकाता मैथिली एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया बरौनी जंक्शन, मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर, रामपुर हाट, बर्धवान होकर गंतव्य के लिए रवाना होगी। 13022 डाउन रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस परिवर्तित रुट होकर वाया किउल, भागलपुर, रामपुर हाट, बर्धवान होकर गंतव्य के लिए रवाना होगी।
15048 डाउन गोरखपुर-कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया किउल, भागलपुर, गुमानी, रामपुरहाट, वर्धमान होकर गंतव्य को रवाना होगी। 13186 डाउन जयनगर-सियालदह गंगासागर एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया किउल, भागलपुर, गुमानी, रामपुरहाट, बर्धवान होकर गंतव्य के लिए रवाना होगी।
18182 डाउन थावे जंक्शन-टाटानगर एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया किउल, तिलैया, बंधुआ, कोडरमा, गोमो होकर गंतव्य के लिए रवाना होगी। 15028 डाउन गोरखपुर-संबलपुर मौर्या एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया किउल, तिलैया, बंधुआ, कोडरमा, गोमो होकर गंतव्य के लिए रवाना होगी।
रद रहेगी सियालदह एक्सप्रेस
13106 डाउन बलिया सियालदह एक्सप्रेस 29 दिसंबर को रद रहेगी। 15049 पूर्वांचल एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया जसीडीह, बांका, भागलपुर, किउल होकर गंतव्य के लिए रवाना होगी। 17006 डाउन रक्सौल-हैदराबाद डीकेन नामपल्ली परिवर्तित रूट वाया किउल, भागलपुर, गुमानी, रामपुरहाट, बर्धवान होकर गंतव्य को रवाना होगी।
13021 अप हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया बांका, भागलपुर, किउल होकर गंतव्य के लिए रवाना होगी। जबकि 13185 अप सियालदह जयनगर एक्सप्रेस परिवर्तित रूट वाया बांका, भागलपुर, जमालपुर होकर गंतव्य के लिए रवाना होगी।
