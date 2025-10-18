Begusarai News: मंजू वर्मा के आर्म्स एक्ट मामले में फैसला टला, अब निर्णय की तारीख 30 अक्टूबर

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के मामले में अब 30 अक्टूबर को फैसला आएगा। बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को निर्णय नहीं देकर इसकी तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में न्यायाधीश शुक्रवार को ही निर्णय देने वाले थे, परंतु मंजू वर्मा की ओर से उनके अधिवक्ता विजय महाराज ने एक आवेदन देकर न्यायाधीश से निर्णय की तिथि बढ़ाने की अपील की। इसके बाद आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायाधीश ने अगली तिथि मुकर्रर की है। बताते चलें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में शोषण के मामले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पटना एवं बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के अर्जुनटोल स्थित आवास पर 17 अगस्त 2018 को एक साथ छापेमारी की थी।