    Begusarai News: मंजू वर्मा के आर्म्स एक्ट मामले में फैसला टला, अब निर्णय की तारीख 30 अक्टूबर

    By Jayant Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:03 AM (IST)

    बेगूसराय से खबर है कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट का फैसला टल गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई और फैसले की तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है। कोर्ट अब 30 अक्टूबर को इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगा।

    पूर्व मंत्री मंजू वर्मा मामले में अब 30 अक्टूबर को आएगा फैसला। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बेगूसराय। आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के मामले में अब 30 अक्टूबर को फैसला आएगा। बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को निर्णय नहीं देकर इसकी तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की है।

    इस मामले में न्यायाधीश शुक्रवार को ही निर्णय देने वाले थे, परंतु मंजू वर्मा की ओर से उनके अधिवक्ता विजय महाराज ने एक आवेदन देकर न्यायाधीश से निर्णय की तिथि बढ़ाने की अपील की।

    इसके बाद आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायाधीश ने अगली तिथि मुकर्रर की है। बताते चलें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में शोषण के मामले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पटना एवं बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के अर्जुनटोल स्थित आवास पर 17 अगस्त 2018 को एक साथ छापेमारी की थी।

    इसमें अर्जुनटोल स्थित आवास से हथियार एवं 50 गोली सीबीआई ने बरामद कर चेरिया बरियारपुर पुलिस के हवाले किया था। उक्त मामले में सीबीआई के डीएसपी उमेश कुमार के आवेदन पर पूर्व मंत्री एवं उनके पति के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी कराई गई थी।

    यह भी उल्लेखनीय है कि मंजू वर्मा के पुत्र अभिषेक कुमार को जदयू ने चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है।

