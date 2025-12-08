बेगूसराय में हथियारबंद बदमाशों ने की दिनदहाड़े लूट, ज्वेलरी दुकान से गहने लूटकर फरार
बिहार के बेगूसराय में दिनदहाड़े एक ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाश दुकान से गहने लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मंसूरचक (बेगूसराय)। मंसूरचक थाना क्षेत्र के गुरदासपुर चौक स्थित कामिनी ज्वेलर्स में सोमवार देर शाम हथियारबंद अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
दुकानदार संजीत सोनी के अनुसार, सोमवार शाम करीब पांच बजे दो बाइक पर सवार चार अपराधी दुकान पर पहुंचे। इनमें से तीन अपराधी दुकान के अंदर घुसे, जबकि एक बाहर ही खड़ा रहा। अंदर घुसे अपराधियों में एक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि बाकी तीन ने नकाब से अपना चेहरा ढक रखा था।
संजीत सोनी ने बताया कि दुकान में घुसते ही अपराधियों ने हथियार निकाल लिया और उन पर हमला करने लगे। इसके बाद वे तेजी से काउंटर में रखे चांदी के आभूषण बैग में भरने लगे और कुछ ही मिनटों में बाइक से फरार हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही मंसूरचक थानाध्यक्ष गोविन्द कुमार पाण्डेय दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। आसपास के अन्य प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाली जा रही है।
इधर, तेघड़ा डीएसपी कृष्ण कुमार भी मौके पर पहुंचे और पूरे प्रकरण की बारिकी से जांच की। पुलिस संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है।
