बेगूसराय में हथियारबंद बदमाशों ने की दिनदहाड़े लूट, ज्वेलरी दुकान से गहने लूटकर फरार

संवाद सूत्र, मंसूरचक (बेगूसराय)। मंसूरचक थाना क्षेत्र के गुरदासपुर चौक स्थित कामिनी ज्वेलर्स में सोमवार देर शाम हथियारबंद अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दुकानदार संजीत सोनी के अनुसार, सोमवार शाम करीब पांच बजे दो बाइक पर सवार चार अपराधी दुकान पर पहुंचे। इनमें से तीन अपराधी दुकान के अंदर घुसे, जबकि एक बाहर ही खड़ा रहा। अंदर घुसे अपराधियों में एक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि बाकी तीन ने नकाब से अपना चेहरा ढक रखा था।

संजीत सोनी ने बताया कि दुकान में घुसते ही अपराधियों ने हथियार निकाल लिया और उन पर हमला करने लगे। इसके बाद वे तेजी से काउंटर में रखे चांदी के आभूषण बैग में भरने लगे और कुछ ही मिनटों में बाइक से फरार हो गए।