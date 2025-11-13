Bakhri election Result: CPI की जमीन में सेंधमारी की तैयारी में LJP (R), क्या जीत बरकरार रख पाएंगे सूर्यकांत पासवान?

डिजिटल डेस्क, बखरी (बेगूसराय)। बखरी विधानसभा सीट (Bakhri election Result) बेगूसराय जिले के अंतर्गत आता है। इस सीट पर प्रथम चरण में वोटिंग हुई थी। सीपीआई की तरफ से एक बार फिर वर्तमान विधायक सूर्यकांत पासवान को टिकट दिया गया है। वहीं एनडीए उम्मीदवार के तौर पर यह सीट लोजपा (आर) के खाते में आई। लोजपा (आर) ने संजय कुमार को मैदान में उतारा है।

पिछले चुनाव की बात करें तो सूर्यकांत पासवान ने बीजेपी के रामशंकर पासवान को महज 777 मतों से हराया था। सूर्यकांत पासवान को 72177 वोट हासिल हुआ था, वहीं रामशंकर को 71400 मत मिला था। साल 2015 में राजद के उपेंद्र पासवान ने बीजेपी के रामानंद राम को हराया था।