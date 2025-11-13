Bakhri election Result: CPI की जमीन में सेंधमारी की तैयारी में LJP (R), क्या जीत बरकरार रख पाएंगे सूर्यकांत पासवान?
बखरी विधानसभा सीट (Bakhri election Result) बेगूसराय जिले में है, जहां सीपीआई के सूर्यकांत पासवान विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी के रामशंकर पासवान को हराया था। इस बार एनडीए से लोजपा (आर) के संजय कुमार मैदान में हैं। देखना होगा कि क्या सूर्यकांत पासवान अपनी जीत बरकरार रख पाते हैं।
डिजिटल डेस्क, बखरी (बेगूसराय)। बखरी विधानसभा सीट (Bakhri election Result) बेगूसराय जिले के अंतर्गत आता है। इस सीट पर प्रथम चरण में वोटिंग हुई थी। सीपीआई की तरफ से एक बार फिर वर्तमान विधायक सूर्यकांत पासवान को टिकट दिया गया है। वहीं एनडीए उम्मीदवार के तौर पर यह सीट लोजपा (आर) के खाते में आई। लोजपा (आर) ने संजय कुमार को मैदान में उतारा है।
पिछले चुनाव की बात करें तो सूर्यकांत पासवान ने बीजेपी के रामशंकर पासवान को महज 777 मतों से हराया था। सूर्यकांत पासवान को 72177 वोट हासिल हुआ था, वहीं रामशंकर को 71400 मत मिला था। साल 2015 में राजद के उपेंद्र पासवान ने बीजेपी के रामानंद राम को हराया था।
बखरी विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला बेगुसराय लगता है। ये बेगुसराय लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। 1951 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस से शिवव्रत नारायण सिन्हा ने चुनाव जीता। 2020 में सीपीआई के सूर्यकांत पासवान इस सीट से विजयी हुए थे।
