    Begusarai vidhan sabha Chunav Result: कांग्रेस-भाजपा की सीधी टक्कर, क्या हार का बदला ले पाएंगी अमिता भूषण?

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:44 PM (IST)

    बेगूसराय विधानसभा सीट (Begusarai election Result) पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। पिछली बार भाजपा के कुंदन कुमार ने कांग्रेस की अमिता भूषण को हराया था। अमिता भूषण ने 2015 में जीत दर्ज की थी। इस बार आम आदमी पार्टी और जनसुराज के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। बेगूसराय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है।

    बेगूसराय में अमिता भूषण और कुंदन कुमार के बीच सीधी टक्कर। (फोटो- जागरण)

    डिजिटल डेस्क, बेगूसराय।बेगूसराय विधानसभा की सीट (Begusarai election Result) हॉट सीट मानी जाती है। यहां पर पिछले चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को पटखनी दी थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस उलटफेर कर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। इस सीट पर पहले चरण में वोटिंग हुई थी।

    भाजपा ने इस बार भी वर्तमान विधायक कुंदन कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अपनी पिछली उम्मीदवार अमिता भूषण को फिर से टिकट दिया था। साल 2020 की बात करें तो कुंदन कुमार ने अमिता भूषण को 4500 वोटों के करीबी मुकाबले से हराया था। उन्हें 69 हजार वोट मिले थे, जबकि कुंदन कुमार को 74 हजार वोट मिले थे।

    वहीं, अमिता भूषण ने 2015 के चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा के सुरेंद्र मेहता को 16 हजार से अधिक मतों से हराया था। उन्हें 83521 मत हासिल हुए थे। इस बार मुकाबला काफी कड़ा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और जनसुराज ने भी अपने-अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

    1957 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस से मेदनी पासवान ने चुनाव जीता था। बेगूसराय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है। उन्हीं के नाम पर नगर का टाउन हॉल दिनकर कला भवन के नाम से जाना जाता है। बेगूसराय जिले के सभी महाविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से संबद्ध हैं। 

