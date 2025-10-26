बांका में नाबालिग का अपहरण, शादी की नीयत से 16 वर्षीय लड़की को बाइक पर ले गए आरोपी

संवाद सूत्र, जयपुर (बांका)। जयपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की शाम शादी की नीयत से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। इस मामले में पीड़िता के पिता के बयान पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

सूत्रों के अनुसार, शाम करीब छह बजे नाबालिग अपनी मां के साथ शौच के लिए घर के पीछे गई थी। तभी घात लगाए बैठे आरोपितों ने जबरन उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर फरार हो गए।

बताया कि बाइक चला रहा था वादी गांव निवासी सिंटू यादव, जबकि चांद किशोर यादव ने लड़की को जबरदस्ती बाइक पर बैठाया। घटना में मुन्ना यादव और राहुल यादव भी नीले रंग की स्कूटी से शामिल थे।

ग्रामीणों ने पीछा कर राहुल यादव को पकड़ लिया, लेकिन भागीरथ यादव और संजय यादव मोटरसाइकिल से पहुंचकर भीड़ से जबरन उसे छुड़ाकर ले भागे।पीड़िता के पिता ने कहा कि मुकदमा दर्ज करने पर उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है।