Banka News: 15 दिसंबर से सभी स्कूलों में 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा, 10 के बाद मिलेगा प्रश्न पत्र
बांका जिले के सभी स्कूलों में 15 दिसंबर से 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होगी। प्रश्न पत्र परीक्षा से 10 दिन पहले उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा का आ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बांका। बोर्ड परीक्षा का दौर शुरु होने से पहले सभी सरकारी हाईस्कूलों में 15 दिसंबर से नौंवी और 11वीं कक्षा के बच्चे त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे।
पहले 15 दिसंबर से 11वीं कला और विज्ञान के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा शुुरु होगी। इस परीक्षा में जिला के 210 इंटर स्कूल और वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के 28 हजार से अधिक छात्रों को भाग लेना है।
यह परीक्षा 15 दिसंबर से शुरु होकर 22 दिसंबर तक चलेगी। इसी तरह नौंवी के बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा 18 दिसंबर से शुरु होगी। इस परीक्षा में 32 छात्र-छात्राओं को शामिल होना है।
परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिलों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराना शुरु हो गया है। बांका जिला का सभी प्रश्नपत्र 10 दिसंबर तक डीईओ कार्यालय को प्राप्त हो जाएगा।
इसके बाद सभी विद्यालयों में इसका वितरण किया जाएगा। मालूम हो ठंड और धनकटनी के कारण अभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम हो गई है। खासकर हाईस्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम दिख रही है। इस परीक्षा के बहाने अब सभी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ जाएगी।
