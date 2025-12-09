Language
    बिहार बोर्ड का फैसला: अब ऑनलाइन होगा प्रमाणपत्रों के सत्यापन का काम, 2026 से लागू होगी व्यवस्था

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:25 AM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2026 से प्रमाणपत्र सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रही है। अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया ऑनलाइन होने ...और पढ़ें

    बिहार बोर्ड: 2026 से प्रमाणपत्रों का सत्यापन होगा ऑनलाइन। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब प्रमाणपत्र सत्यापन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रही है। यह व्यवस्था 2026 से शुरू हो जाएगी। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि अब सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

    अभ्यर्थियों व संस्थानों को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नौकरी लगने या किसी अन्य आवश्यकता पर सत्यापन के लिए संबंधित संस्थान डाक के माध्यम से बोर्ड कार्यालय से संपर्क करती थी। इसमें काफी समय लग जाता था।

    पहले की तुलना में लगेगा कम समय

    कागजी कार्रवाई और मैन्युअल जांच की वजह से प्रक्रिया और धीमी हो जाती थी। नई व्यवस्था के तहत नियोक्ता संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों को सीधे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही बोर्ड से सत्यापन के लिए अनुरोध करना होगा। जिसके बाद बोर्ड सत्यापित करेगा और जिसमें अब पहले की तुलना में कम समय लगेगा।

    पारदर्शिता बढ़ाने का मकसद

    बोर्ड स्तर पर इस डिजिटल प्रणाली को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाने और सेवा की गति में सुधार लाना है। डिजिटल सत्यापन प्रणाली दस्तावेजों की सुरक्षा व प्रामाणिकता भी सुनिश्चित करेगी।

