इंडिगो संकट के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, पटना-आनंद विहार के लिए दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान

जागरण संवाददाता, पटना। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की सेवाएं तीन दिसंबर से लगातार प्रभावित चल रही हैं। इससे ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। इसे देखते हुए पटना से आनंद विहार टर्मिनल के लिए दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना-आनंद विहार टर्मिनल (02395) स्पेशल ट्रेन पटना से नौ, 11 एवं 13 दिसंबर को रात्रि 8:30 बजे खुलकर दानापुर, आरा, बक्सर, सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन दोपहर तीन बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

वापसी में आनंद विहार टर्मिनल-पटना (02396) स्पेशल ट्रेन 10, 12 एवं 14 दिसंबर को आनंद विहार से शाम सात बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन दोपहर 01:05 बजे दानापुर एवं दो बजे पटना पहुंचेगी। इसी प्रकार पटना-आनंद विहार टर्मिनल (02309) स्पेशल ट्रेन पटना से 10, 12 एवं 14 दिसंबर को रात 8:30 बजे खुलकर दानापुर, आरा, बक्सर,सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन दोपहर तीन बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

वापसी यात्रा में आनंद विहार टर्मिनल-पटना (02310) स्पेशल ट्रेन 11, 13 एवं 15 दिसंबर को आनंद विहार से शाम सात बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन दोपहर 1:05 बजे दानापुर एवं दो बजे पटना पहुंचेगी। दरभंगा से हाजीपुर होकर आनंद विहार के लिए भी दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन पूमरे ने दो जोड़ी, दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन चलाने की भी अधिसूचना जारी की है, जिसे पकड़ने के लिए पटना के यात्रियों को हाजीपुर स्टेशन जाना होगा। दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल (05563) स्पेशल ट्रेन दरभंगा से 10, 11, 13 एवं 14 दिसंबर को खुलकर रात 11:50 बजे हाजीपुर पहुंचेगी और फिर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन रात 9:15 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।