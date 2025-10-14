Bihar Election 2025: सीट शेयरिंग को लेकर JDU में रार, इस सीट पर कार्यकर्ताओं ने किया आनंद मोहन के बेटे का विरोध

संवाद सूत्र, नबीनगर (औरंगाबाद)। औरंगाबाद के नबीनगर में जदयू नेता शिवहर से विधायक रहे चेतन आनंद का जदयू कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। यहां से जदयू ने शिवहर की सांसद लवली आनंद के पुत्र चेतन को टिकट देने की हरी झंडी दिया है।

सोमवार को आनंद मोहन नबीनगर पहुंचे थे जिस कारण जदयू कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह के टिकट न मिलने से नाराज जदयू कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नबीनगर में प्रदर्शन किया हैं।

प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता जदयू से वीरेंद्र को टिकट देने की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन में जदयू के जिला उपाध्यक्ष महावीर मेहता, जिला सचिव रामेश्वर सिंह, अशोक मेहता, युवा जदयू के नगर अध्यक्ष मंटू कुमार सिंह शामिल रहे। सभी ने विरोध में जमकर नारेबाजी की। बता दें कि नबीनगर से वर्तमान में राजद के विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डबलू हैं।