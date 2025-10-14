Bihar Election 2025: सीट शेयरिंग को लेकर JDU में रार, इस सीट पर कार्यकर्ताओं ने किया आनंद मोहन के बेटे का विरोध
औरंगाबाद के नबीनगर में जदयू कार्यकर्ताओं ने शिवहर के पूर्व विधायक चेतन आनंद के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह विरोध जदयू द्वारा चेतन आनंद को टिकट देने की संभावना के कारण है। कार्यकर्ता पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह को टिकट देने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन में कई जदयू नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। वर्तमान में नबीनगर से राजद के विजय कुमार सिंह विधायक हैं।
संवाद सूत्र, नबीनगर (औरंगाबाद)। औरंगाबाद के नबीनगर में जदयू नेता शिवहर से विधायक रहे चेतन आनंद का जदयू कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। यहां से जदयू ने शिवहर की सांसद लवली आनंद के पुत्र चेतन को टिकट देने की हरी झंडी दिया है।
सोमवार को आनंद मोहन नबीनगर पहुंचे थे जिस कारण जदयू कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह के टिकट न मिलने से नाराज जदयू कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नबीनगर में प्रदर्शन किया हैं।
प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता जदयू से वीरेंद्र को टिकट देने की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन में जदयू के जिला उपाध्यक्ष महावीर मेहता, जिला सचिव रामेश्वर सिंह, अशोक मेहता, युवा जदयू के नगर अध्यक्ष मंटू कुमार सिंह शामिल रहे। सभी ने विरोध में जमकर नारेबाजी की। बता दें कि नबीनगर से वर्तमान में राजद के विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डबलू हैं।
औरंगाबाद के नबीनगर से पहुंचे जदयू कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। वह पूर्व विधायक बीरेंद्र सिंह को टिकट देने की मांग को लेकर पटना पहुंचे हैं। नारेबाजी कर रहे लोगों का कहना है आनंद मोहन के को वहां से टिकट दिए जाने की सूचना पर वे यहां पहुंचे हैं
सीट शेयरिंग को लेकर NDA में रार, आनंद मोहन के बेटे के विरोध में जदयू कार्यकर्ता पहुंचे पटना pic.twitter.com/jJMYOkpMfW— Krishna Bahadur (@Kanha317Krishna) October 14, 2025
