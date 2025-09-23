BSEB Board Exam: 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे मैट्रिक और इंटर के फॉर्म, छात्रों के लिए गाइडलाइंस जारी

औरंगाबाद में बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। बोर्ड ने दो प्रकार के आवेदन प्रपत्र जारी किए हैं और विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार ही फॉर्म भरने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों और कॉलेजों में फॉर्म भरने के लिए भीड़ उमड़ रही है।

संवाद सूत्र, अंबा (औरंगाबाद)। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक एवं इंटर की वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी किया है। विभाग का पोर्टल 19 सितंबर से खोला गया है। पांच अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए तीन अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क जमा करना है।

बोर्ड के अनुसार, जिन छात्रों की परीक्षा शुल्क निर्धारित समय से दो दिन पहले तक जमा किया जाएगा वे उक्त तिथि तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड के अनुसार, इस बार की परीक्षा में शामिल होने के लिए बोर्ड ने दो प्रकार का आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर लोड किया है।

वर्ष 2025-26 के लिए रजिस्टर्ड नियमित व स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए ए और बी दो खंड में परीक्षा फॉर्म भरा जाना है। ए ग्रुप में विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम सारा विवरण पहले से आवेदन प्रपत्र पर प्रकाशित है जिसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करना है।

विद्यार्थी 16 से लेकर 35 तक विद्यार्थी अपना फॉर्म अपने हैंडराइटिंग में भरेंगे। समिति ने संस्था के प्रधान को डाउनलोड कर संबंधित स्कूल एवं कालेज के बच्चों को रजिस्ट्रेशन कार्ड व आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी दी है। बोर्ड के अनुसार विद्यार्थी हर हाल में रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुरूप हीं परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरेगें।