Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSEB Board Exam: 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे मैट्रिक और इंटर के फॉर्म, छात्रों के लिए गाइडलाइंस जारी

    By OM PRAKSH SHARMA Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:12 PM (IST)

    औरंगाबाद में बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। बोर्ड ने दो प्रकार के आवेदन प्रपत्र जारी किए हैं और विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार ही फॉर्म भरने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों और कॉलेजों में फॉर्म भरने के लिए भीड़ उमड़ रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पांच अक्टूबर तक भरे जाएंगे मैट्रिक व इंटर के फॉर्म

    संवाद सूत्र, अंबा (औरंगाबाद)। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक एवं इंटर की वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी किया है। विभाग का पोर्टल 19 सितंबर से खोला गया है। पांच अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए तीन अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क जमा करना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बोर्ड के अनुसार, जिन छात्रों की परीक्षा शुल्क निर्धारित समय से दो दिन पहले तक जमा किया जाएगा वे उक्त तिथि तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड के अनुसार, इस बार की परीक्षा में शामिल होने के लिए बोर्ड ने दो प्रकार का आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर लोड किया है।

    वर्ष 2025-26 के लिए रजिस्टर्ड नियमित व स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए और बी दो खंड में परीक्षा फॉर्म भरा जाना है। ग्रुप में विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम सारा विवरण पहले से आवेदन प्रपत्र पर प्रकाशित है जिसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करना है।

    विद्यार्थी 16 से लेकर 35 तक विद्यार्थी अपना फॉर्म अपने हैंडराइटिंग में भरेंगे। समिति ने संस्था के प्रधान को डाउनलोड कर संबंधित स्कूल एवं कालेज के बच्चों को रजिस्ट्रेशन कार्ड व आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी दी है। बोर्ड के अनुसार विद्यार्थी हर हाल में रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुरूप हीं परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरेगें।

    विवरणियों में बदलाव नहीं किया जाएगा। इस दौरान नियमित, स्वतंत्र के साथ पूर्ववर्ती, समुन्नत व कंपार्टमेंटल कोटि के बच्चे परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते है।

    इधर, उच्च विद्यालय व इंटर स्तरीय संस्थानो में नौवीं व 11वीं के रजिस्ट्रेशन के साथ मैट्रिक इंटर के फॉर्म भरने के लिए भीड़ लग रही है। जिले में 239 हाई स्कूल हैं, जहां मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई होती है। प्रखंडों में 20 वित्त रहित इंटर कालेज है। बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन कार्ड, आधार नंबर, इमेल आइडी, बैंक अकाउंट पासबुक की छाया प्रति के साथ एक कलर फोटो जरूरी है।

    आवेदन प्रपत्र भरने के दौरान विद्यार्थी को अपना शारीरिक पहचान के साथ फाइनल परीक्षा में उत्तर देने का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी मीडियम में से किसी एक को इंगित करना होगा। जिले में 38,715 बच्चे मैट्रिक में नामांकित हैं।

    इंटर स्तरीय संस्थान के विभिन्न संकायों में 32,552 नियमित छात्र-छात्राएं है। इसके अलावा कंपार्टमेंटल, पूर्ववर्ती, स्वतंत्र व समुन्नत कोटि के विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भरेंगे। भोला कुमार कर्ण, डीपीओ, औरंगाबाद।

    यह भी पढ़ें- CBSE 10th 12th Exam: कोड गलत होने पर बदल जाएगा विषय, सीबीएसई ने जारी की Subject Code की लिस्ट