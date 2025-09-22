CBSE 10th 12th Exam: कोड गलत होने पर बदल जाएगा विषय, सीबीएसई ने जारी की Subject Code की लिस्ट
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों को विषय कोड सही भरने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने कहा है कि गलत कोड भरने से छात्रों का विषय बदल सकता है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के एलओसी में विषय कोड ध्यान से भरने को कहा गया है। विषयवार कोड की सूची जारी की गई है ताकि छात्रों को परेशानी न हो और परीक्षा सही विषय में हो।
जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध स्कूल को कंपलसरी सब्जेक्ट कोड को भरते विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने कहा है कि कोड गलत भरने पर परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का विषय भी बदल जाएगा।
बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) में विषय कोड को ध्यान भरने का निर्देश दिया है। इसके लिए विषयों की कोड की सूची भी जारी की गई है।
सीबीएसई के सिटी को-आर्डिनेटर एसी झा ने बताया कि एलओसी में नाम, जन्मतिथि समेत अन्य डिटेल को सही-सही भरना है। इसमें विशेष ध्यान विषय कोड पर रखना होता है। कोड भरते समय गलत नहीं होना चाहिए। कोड भरते सबसे अधिक गलती उस विषय में होती है जिसमें एक नाम के दो विषय है। विज्ञान विषय में गलती होने की संभावना कम होती है।
कई बार विषय कोड गलत हो जाने पर विद्यार्थियों की परीक्षा में विषय बदल जाता है। जिससे विद्यार्थियों को परेशानी होती है। इसके लिए विषयवार कोड की सूची जारी की गई है।
कक्षा 10वीं विषय कोड
|विषय
|विषय कोड
|हिंदी ए
|0002
|हिंदी बी
|085
|उर्दू ए
|003
|उर्दू बी
|303
|गणित स्टैंडर्ड
|041
|गणित बेसिक
|241
कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट कोड
|विषय
|सब्जेक्ट कोड
|हिंदी कोर
|302
|हिंदी इलेक्टिव
|002
|इंग्लिश कोर
|301
|इंग्लिश इलेक्टिव
|001
|संस्कृत कोर
|322
|संस्कृत इलेक्टिव
|022
|उर्दू कोर
|303
|उर्दू इलेक्टिव
|003
|गणित
|041
|एप्लाइड गणित
|241
