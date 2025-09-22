Language
    CBSE 10th 12th Exam: कोड गलत होने पर बदल जाएगा विषय, सीबीएसई ने जारी की Subject Code की लिस्ट

    By Ravi Kumar(Patna) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:27 PM (IST)

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों को विषय कोड सही भरने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने कहा है कि गलत कोड भरने से छात्रों का विषय बदल सकता है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के एलओसी में विषय कोड ध्यान से भरने को कहा गया है। विषयवार कोड की सूची जारी की गई है ताकि छात्रों को परेशानी न हो और परीक्षा सही विषय में हो।

    कोड गलत होने पर बदल जाएगा विषय, सीबीएसई ने जारी की विषय कोड की सूची

    जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध स्कूल को कंपलसरी सब्जेक्ट कोड को भरते विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने कहा है कि कोड गलत भरने पर परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का विषय भी बदल जाएगा।

    बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) में विषय कोड को ध्यान भरने का निर्देश दिया है। इसके लिए विषयों की कोड की सूची भी जारी की गई है।

    सीबीएसई के सिटी को-आर्डिनेटर एसी झा ने बताया कि एलओसी में नाम, जन्मतिथि समेत अन्य डिटेल को सही-सही भरना है। इसमें विशेष ध्यान विषय कोड पर रखना होता है। कोड भरते समय गलत नहीं होना चाहिए। कोड भरते सबसे अधिक गलती उस विषय में होती है जिसमें एक नाम के दो विषय है। विज्ञान विषय में गलती होने की संभावना कम होती है।

    कई बार विषय कोड गलत हो जाने पर विद्यार्थियों की परीक्षा में विषय बदल जाता है। जिससे विद्यार्थियों को परेशानी होती है। इसके लिए विषयवार कोड की सूची जारी की गई है।

    कक्षा 10वीं विषय कोड

    विषय विषय कोड
    हिंदी ए 0002
    हिंदी बी 085
    उर्दू ए 003
    उर्दू बी 303
    गणित स्टैंडर्ड 041
    गणित बेसिक 241

    कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट कोड

    विषय सब्जेक्ट कोड
    हिंदी कोर 302
    हिंदी इलेक्टिव 002
    इंग्लिश कोर 301
    इंग्लिश इलेक्टिव 001
    संस्कृत कोर 322
    संस्कृत इलेक्टिव 022
    उर्दू कोर 303
    उर्दू इलेक्टिव 003
    गणित 041
    एप्लाइड गणित 241