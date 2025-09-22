CBSE 10th 12th Exam: कोड गलत होने पर बदल जाएगा विषय, सीबीएसई ने जारी की Subject Code की लिस्ट

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध स्कूल को कंपलसरी सब्जेक्ट कोड को भरते विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने कहा है कि कोड गलत भरने पर परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का विषय भी बदल जाएगा।

बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) में विषय कोड को ध्यान भरने का निर्देश दिया है। इसके लिए विषयों की कोड की सूची भी जारी की गई है।

सीबीएसई के सिटी को-आर्डिनेटर एसी झा ने बताया कि एलओसी में नाम, जन्मतिथि समेत अन्य डिटेल को सही-सही भरना है। इसमें विशेष ध्यान विषय कोड पर रखना होता है। कोड भरते समय गलत नहीं होना चाहिए। कोड भरते सबसे अधिक गलती उस विषय में होती है जिसमें एक नाम के दो विषय है। विज्ञान विषय में गलती होने की संभावना कम होती है।