औरंगाबाद की छह सीटों का गणित बदलने की तैयारी में NDA, इन दलों के साथ आने से मिलेगा फायदा

औरंगाबाद में राजग विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति बना रहा है। 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग को यहां सफलता नहीं मिली थी। रफीगंज और ओबरा में राजग प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के साथ आने से गठबंधन मजबूत हुआ है।

सनोज पांडेय, औरंगाबाद। विधानसभा चुनाव में राजग अतीत को भूल, नई कहानी लिखने की तैयारी में है। 2020 के विधानसभा एवं 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां राजग का खाता भी नहीं खुला था। स्थिति यह थी कि रफीगंज एवं ओबरा विधानसभा क्षेत्र में राजग प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चले गए थे। गोह, ओबरा एवं नबीनगर में हार का अंतर 20 हजार से अधिक मतों का था। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अलग चुनाव लड़ने का नुकसान भी इस गठबंधन को हुआ था।

लोजपा (रामविलास) की बेरुखी ने जदयू को नुकसान पहुंचाया। इसका असर गठबंधन पर पड़ा। बहरहाल इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा और लोजपा आर के चिराग भी साथ हैं। पांच दलों के एक साथ आने से सभी छह सीटों पर राजग परिदृश्य बदलने की तैयारी में लगी है।

लगातार नेताओं का दौरा चल रहा है। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां महागठबंधन के आनंद शंकर सिंह एवं राजग के रामाधार सिंह में सीधा मुकाबला था। आनंद शंकर ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में रामाधार सिंह को 2,243 मतों से पराजित किया था। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में राजद के मो. नेहालुद्दीन 63,325 मत लाकर चुनाव जीत गए थे। यहां राजग प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह को केवल 26,833 मत मिले थे। इसी तरह कुटुंबा से कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने राजग के घटक दल हम के श्रवण भुइयां को पराजित किया था। राजेश को 50,822 एवं श्रवण को 34,169 मत मिले थे।

गोह में 35,618 मतों से हार गए थे मनोज गोह विधानसभा क्षेत्र में राजद को बड़ी जीत मिली थी। यहां से महागठबंधन के प्रत्याशी भीम कुमार सिंह 85,410 तो राजग के मनोज शर्मा को 45,792 मत मिले थे। भीम ने मनोज को 35,618 मतों से हराया था।