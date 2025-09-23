Bihar Government Scheme: जीविका दीदियों के खाते में आएंगे 10000 रुपये, इस दिन जारी होगी पहली किस्त

अररिया में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता मिलेगी। प्रत्येक दीदी को व्यवसाय शुरू करने के लिए 26 सितंबर 2025 को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त मिलेगी जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए जिला प्रखंड और ग्राम स्तर पर कार्यक्रम होंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए जीविका से जुड़ना अनिवार्य है।

जागरण संवाददाता, अररिया। जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से विशेष सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने जा रही है। जिसके तहत जीविका दीदियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त 26 सितंबर 2025 को दी जाएगी। इस योजना के तहत 10-10 हजार रुपये महिलाओं के बैंक खाते में प्रधानमंत्री आनलाइन ट्रांसफर करेंगे।

इसको लेकर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और ग्राम संगठनों में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जिला, प्रखंड से लेकर संकुल स्तर तक दीदियों के खातों में डीबीटी यानी सीधे उनके खातों में राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जायेगा। जिसमें जिला से लेकर पंचायत स्तर तक इस कार्यक्रम से लोग जुड़ेंगे।

जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें जनप्रतिनिधि के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियां भाग लेंगी। वहीं सभी प्रखंड मुख्यालयों में बीडीओ की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें भी समूह से जुड़ी महिलाएं भाग लेंगी। जिले के सभी ग्राम संगठनों में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जायेगा। जिसमें हर ग्राम संगठन से जुड़ीहै महिलाएं मौजूद रहेंगी।

इसके अलावा जिले के सभी संकुल स्तरीय संघों पर भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। पहली किस्त की राशि खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई और छोटे उद्यमों के लिए दी जा रही है। समूह से जुड़ी सभी जीविका दीदियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

वैसी महिलाएं जो जीविका के स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उन्हें समूह से जोड़ने के लिए ग्राम संगठन स्तर पर व्यापक रूप से अभियान चलाए जा रहा है। जहां इच्छुक महिलाएं आधार कार्ड और आधार से जुड़े बैंक पासबुक लेकर फॉर्म भर सकती हैं।

शहरी क्षेत्र की महिलाएं ऑनलाइन (बीआरएलपीएस इन पर) अप्लाई कर सकती हैं। अब तक अधिकांश महिलाओं ने पशुपालन, किराना दुकान, कॉस्मेटिक, हस्तशिल्प, या छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए आवेदन किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ पाने के लिए जीविका से जुड़ना जरूरी है। ऐसे में वैसी महिलाएं जो अभी तक जीविका से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें पहले ग्राम संगठन में आवेदन देकर सदस्यता लेनी होगी। जिसके बाद ही वह इस योजना का लाभ ले सकती हैं।