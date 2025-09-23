Language
    Motihari News: 'एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना लक्ष्य', CM नीतीश कुमार ने किया वादा

    By Sanjay Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:55 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी में कहा कि बिहार सरकार अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी। उन्होंने 2020 में निर्धारित 10 लाख नौकरियों के लक्ष्य को पूरा करने की बात कही और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। नीतीश कुमार ने राजद पर विकास न करने का आरोप लगाया और अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया।

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच वर्षों में हमने एक करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। इससे पहले वर्ष 2020 में 10 लाख युवाओं को नौकरी एवं 10 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया था। इसमें 10 लाख को नौकरी देने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। बल्कि लक्ष्य से आगे जाकर यह आंकड़ा 50 लाख तक पहुंचने वाला है।

    वे मंगलवार को मोतिहारी के चैलाहां स्थित यज्ञशाला परिसर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में विकास के लिए उन्होंने भरपूर सहयोग किया है। विकास का यह सिलसिला बिहार में जारी रहेगा।

    मुख्यमंत्री ने राजद को घेरते हुए कहा कि 2005 से पहले शाम के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे। तब की सरकार ने किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं किया। आज तस्वीर बदली है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कृषि समेत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। सात निश्चय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। जीविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया है। महिला रोजगार योजना के माध्यम से उस संकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है।

    इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने बदलता बिहार देखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सकारात्मक प्रयासों का नतीजा है कि आज आप मोतिहारी से ढाई-तीन घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। बिहार में बुनियादी संरचनाओं का तेजी से विकास हुआ है।

    उन्होंने जीएसटी सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि इससे आम लोगों को काफी राहत मिली है। डिप्टी सीएम ने महिला रोजगार योजना की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी।

    कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री सह शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान, पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल, राज्यसभा सांसद संजय झा, पूर्व मंत्री सह विधायक प्रमाेद कुमार एवं राणा रणधीर सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष मंजू देवी समेत अनेक नेता मंच पर उपस्थित थे।