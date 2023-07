स्टाइल की बात करें तो Xtreme 200S 4V और Pulsar RS200 और KTM RC200 तीनों के डिजाइन और स्टाइल में काफी बदलाव है। जो लोगों को काफी आकर्षित करती है। Xtreme 200S 4V में सीट की ऊंचाई 795 मिमी है। इन बाइक्स की स्टाइलिंग इनके इंजन से मिलती जुलती है। पल्सर आरएस200 और केटीएम आरसी200 का आउटपुट एक्सट्रीम की तुलना में काफी अधिक है।

Xtreme 200S 4V Vs Pulsar RS200 Vs KTM RC200 see comparison here

Your browser does not support the audio element.