1 लाख रुपये से कम कीमत में घर ले जाएं ये दमदार मोटरसाइकिलें, CT 100 से लेकर Bajaj Platina तक शामिल

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। कोई भी अपने लिए एक नई मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो उसके दिमाग में ये बाइक माइलेज कितना देती है यही सवाल आएगा की ये बाइक माइलेज कितना देती है। आज हम आपके लिए शानदार माइलेज देने वाली बाइक्स की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। Bajaj CT 100 सबसे अधिक माइलेज देने की बात की जाए तो बजाज सीटी 100 इसमें पहले नंबर पर आती है। इस मोटरसाइकिल में 102 सीसी का 4 स्ट्रो एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से जुड़ी है। ये बाइक 75 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसकी कीमत 52628 रुपये एक्स शोरूम है। इसमें 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। Hero HF 100 हीरो मोटोकॉर्प की एचएफ 100 भी किफायती मोटरसाइकिल है। इसमें 97.2 सीसी का इंजन आता है जिसमें 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इस मोटरसाइकिल की कीमत 57,238 रुपये एक्स शोरूम है। ये मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम करती है। ये मोटरसाइकिल किक स्टार्ट ऑप्शन के साथ आती है और इसमें ड्रम ब्रेक्स भी आता है। Bajaj Platina भारतीय बाजार में बजाज सबसे अधिक बाइक्स की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। ये मोटरसाइकिल 102 सीसी के सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के साथ आती है जो 7.7 बीएचपी की पावर जनरेट करती है। ये 8.30 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है.4 स्पीड मैनुअल गियर के साथ आती है। इसकी कीमत 65,943 रुपये एक्स शोरूम है। ये 65 किलोमीटर का माइलेज देती है। Honda Shine 100 होंडा भारत में सबसे अधिक बाइक्स की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। ये 98.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर, एयर कूल्ड इंजन के साथ आती है। जो 7.2 बीएचपी की पावर जनरेट करती है। ये बाइक 8 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। ये 55 से 62 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है। इसकी कीमत 65,001 रुपये है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi