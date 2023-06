100cc सेगमेंट में कम बजट वाली दमदार बाइक्स, यहां देखें इनकी लिस्ट

मार्केट में सबसे अधिक 100cc मोटरसाइकिल की डिमांड अधिक है। क्योंकि ये बाइक्स लोगों के बजट में आती है। ये बाइक्स आपके रोजोना इस्तेमाल के लिए भी बढ़िया है। Hero HF Deluxe की कीमत 60760 रुपये है। ये 97.2cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन से लैस है। नई होंडा शाइन 100 98.8cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन के साथ आती है। (जागरण फोटो)

100cc segment motorcycle list see all details here

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया बाजार है। भारतीय बाजार में ब्रिकी के लिए एंट्री -लेवल 100cc मॉडल से लेकर लीटर -क्लास सुपरबाइक तक मोटरसाइकिलों की एक बड़ी यूनिट्स है। हालांकि मार्केट में सबसे अधिक 100cc मोटरसाइकिल की डिमांड अधिक है। क्योंकि ये बाइक्स लोगों के बजट में आती है। ये बाइक्स आपके रोजोना इस्तेमाल के लिए भी बढ़िया है। अगर आप अपने लिए बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए इन बाइक्स की लिस्ट लेकर आए हैं। Hero HF 100 भारतीय बाजार में इस मोटरसाइकिल की कीमत 57,238 रुपये है। ये सबसे किफायती मोटरसाइकिल में से एक है। ये 97.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन के साथ आती है। जो 7.9 bhp और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। जिसे 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। Hero HF Deluxe इसकी कीमत 60,760 रुपये है। ये 97.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन से लैस है। जो 7.9 bhp और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ये 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। Honda Shine 100 इसकी शुरुआती कीमत 64,900 रुपये है। नई होंडा शाइन 100 98.8cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन के साथ आती है। जो 7.2 bhp और 8.05 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। इसके इंजन को 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। Bajaj Platina 100 भारतीय बाजार में इस मोटरसाइकिल की कीमत 65,856 रुपये है। इसे 102cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। जो 7.7 bhp और 8.30 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। Hero Splendor Plus इस मोटरसाइकिल की कीमत 73,481 रुपये है। ये मोटरसाइकिल में 97.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है जो 7.9 bhp और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसे 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi