सिंपल वन की ओर से अपने स्‍कूटर की दूसरी जेनरेशन को भारतीय बाजार में लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस स्‍कूटर के पुराने वर्जन के मुकाबले कई बड़े बदलाव किए गए हैं।

निर्माता की ओर से दूसरी जेनरेशन स्‍कूटर्स को लॉन्‍च किया गया है। लेकिन Simple One Ultra को भी पेश किया है। इस स्‍कूटर को सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। लॉन्‍च होने के बाद यह देश का सबसे ज्‍यादा रेंज वाला इलेक्‍ट्रिक स्‍कूटर होगा।

कितनी दमदार बैटरी और मोटर सिंपल वन की ओर से स्‍कूटर में बैटरी के तीन विकल्‍प दिए गए हैं। जिनमें 3.7, 4.5 और 5 kWh की क्षमता के विकल्‍प शामिल हैं। इससे स्‍कूटर को सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक की IDC रेंज मिल सकती है। इसमें लगी मोटर से इसे 2.55 सेकेंड में 0-40 किलोमीटर की स्‍पीड हासिल की जा सकती है। इसकी टॉप स्‍पीड 115 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। जिसके साथ राइडिंग के कई मोड्स को दिया गया है।

कैसे हैं फीचर्स निर्माता की ओर से अपने स्‍कूटर में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसकी दूसरी जेनरेशन में टेलीस्‍कोपिक फोर्क, रियर मोनोशॉक सस्‍पेंशन, 12 इंच टायर, अलॉय व्‍हील्‍स, एलईडी लाइट, सात इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, स्‍मार्टफोन कनेक्‍टिविटी, ओटीए अपडेट, रोड, रेन, ट्रैक और रैली मोड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इको, राइड, एयर, सोनिक और ईको एक्‍स और सोनिक एक्‍स राइडिंंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल, ड्रॉप सेफ, हिल होल्‍ड असिस्‍ट, पार्क मोड, लिम्‍प होम मोड, क्रॉल मोड, 35 लीटर बूट स्‍पेस, ग्‍लोव बॉक्‍स स्‍टोरेज, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, एलईडी लाइट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

कितनी है कीमत निर्माता की ओर से दूसरी जेनरेशन के सिंगल वन एस स्‍कूटर को 1.40 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 1.78 लाख रुपये है।