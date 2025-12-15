Language
    नई MG Hector भारत में लॉन्‍च, बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन से होगा Mahindra, Tata से सीधा मुकाबला, कितनी है कीमत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:36 PM (IST)

    वाहन निर्माता MG ने नई MG Hector को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस एसयूवी में कई अपडेट किए गए हैं, जिसके बाद इसे लॉन्च किया गया है। नई हेक्टर में 1.5 ल ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता MG की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली एसयूवी को अपडेट कर दिया है। नई MG Hector को भारत में लॉन्‍च कर दिया गया है। इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    नई MG Hector हुई लॉन्‍च

    एमजी की ओर से नई MG Hector को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई अपडेट किए गए हैं, जिसके बाद इसे लॉन्‍च किया गया है। निर्माता इसे डिजाइंड टू सरप्राइज नाम के साथ ऑफर कर रही है।

    क्‍या है खासियत

    निर्माता की ओर से नई MG Hector को पांच और सात सीटों के विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है। इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को भी ऑफर किया गया है। इसमें सेगमेंट में पहली बार iSwipe टच जेस्‍टर कंट्रोल फीचर को दिया गया है। इसके साथ ही इसमें नई ऑरा हेक्‍ट फ्रंट ग्रिल, नए बंपर, अलॉय व्‍हील्‍स को दिया गया है। इंटीरियर में भी इस एसयूवी में ड्यूल टोन इंटीरियर, हाइड्रा ग्‍लॉस फिनिश एसेंट्स, 14 इंच पोट्रेट इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, डिजिटल ब्‍लूटूथ की, रिमोट एसी, 17.78 सेमी डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, 360 डिग्री कैमरा, एलईडी लाइट्स, एंबिएंट लाइट, पीएम 2.5 फिल्‍टर, रेन सेंसिग वाइपर, Level-2 ADAS, एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, हिल होल्‍ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्‍ट, टीसीएस के साथ 70 से ज्‍यादा कनेक्‍टिड फीचर्स को दिया गया है। नई एमजी हेक्‍टर में दो नए रंगों के विकल्‍प दिए गए हैं, जिसमें Celadon Blue और Pearl White शामिल हैं।

    कितना दमदार इंजन

    एमजी की ओर से इस एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इस इंजन से एसयूवी को 143 पीएस की पावर और 250 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इस एसयूवी में सीवीटी और मैनुअल ट्रांसमिशन के विकल्‍प को भी दिया गया है। 

    कितनी है कीमत

    एमजी की ओर से नई हेक्‍टर को 11.99 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 19.49 लाख रुपये है।

    किनसे होगा मुकाबला

    नई एमजी हेक्‍टर को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया गया है। इसका मुकाबला Maruti Grand Vitara, Honda Elevate, Tata Sierra, Tata Harrier, Hyundai Creta जैसी एसयूवी के साथ होता है।