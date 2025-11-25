MG Cyberster की 5 महीने तक का बढ़ी वेटिंग पीरियड, पलक झपकते पकड़ती है 0-100 KMPH की रफ्तार

MG Cyberster की डिटेल

पावरट्रेन

मोटर दोहरी मोटर

ट्रांसमिशन सिंगल स्पीड

ड्राइवट्रेन ऑल-व्हील ड्राइव

पावर 510 PS [375]

टॉर्क 725 Nm

बैटरी क्षमता 77 kWh

रेंज 580 km (MIDC)

प्रदर्शन (Performance)

लॉन्च कंट्रोल (0-100) 0-100 - 3.2 सेकंड

0-100 किमी/घंटा (सेकंड) 3.2

अधिकतम गति (किमी/घंटा) 200

इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक हाँ

ड्राइविंग मोड कम्फर्ट (आराम), स्पोर्ट (खेल), सुपर स्पोर्ट, कस्टम (अनुकूलित)

स्टीयरिंग मोड लाइट (हल्का), स्टैंडर्ड (मानक), स्पोर्ट (खेल)

सुरक्षा (Safety)

एयरबैग्स 4 एयरबैग्स (2 सामने और 2 संयुक्त साइड एयरबैग [सिर + बगल])

पैदल यात्री चेतावनी ध्वनि (बाहरी) हाँ

पार्किंग सेंसर्स 360 कैमरा के साथ सामने और पीछे पार्किंग सेंसर

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम डायरेक्ट (सीधा)

पीछे का फॉग लैंप और डिफॉगर हाँ

टायर मरम्मत किट हाँ

ब्रेक्स सभी 4 ब्रेम्बो डिस्क ब्रेक

ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) w/ ऑटो होल्ड हाँ

ADAS Level 2 ADAS सामने और पीछे की विशेषताओं के साथ

ड्रोजीनेस मॉनिटर रियल टाइम ड्राइवर ड्रोजीनेस मॉनिटर

आराम और सुविधा

ओआरवीएम (ORVM) हीटिंग के साथ इलेक्ट्रिक फोल्ड और एडजस्ट ओआरवीएम (बाहरी शीशा)

पावर विंडोज वन शॉट ऊपर/नीचे पावर विंडोज

स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, मल्टीफंक्शन कंट्रोल्स के साथ हीटेड लेदर स्टीयरिंग व्हील

ड्राइवर सीट हीटिंग सुविधा के साथ 8 तरह से पावर ड्राइवर और यात्री सीट

एसी PM 2.5 फिल्टर के साथ ऑटो AC

वी2एल (वाहन से लोड) हाँ

स्टार्ट पुश ब्रेक स्टार्ट

एक्सटीरियर

दरवाजे रिमोट ओपनिंग (चाबी के माध्यम से) के साथ इलेक्ट्रिक कैंची फ्रेमलेस दरवाजे

परिवर्तनीय सॉफ्ट टॉप 10 सेकंड का ऑपरेशन समय (50 किमी/घंटा तक की गति पर खुलता है)

लाइट्स डीआरएल और एलईडी टेल लैंप्स के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइट्स

व्हील्स हल्के अलॉय व्हील्स: आगे: 245/45/R20, पीछे: 275/35/R20

दरवाजे (सीट क्षमता) 2 (2)

परिवर्तनीय तंत्र इलेक्ट्रिकली संचालित (मौसम प्रतिरोधी कपड़ा)

लम्बाई/चौड़ाई/ऊँचाई 4,535 mm, 1,913 mm, 1,329 mm

व्हीलबेस 2,691 mm

इंटीरियर

सीट्स टिकाऊ डायनेमिका साबर और लेदर सीट्स

एम्बिएंट लाइट्स 256 रंग

साउंड जेनरेटर 2 मोड के साथ कृत्रिम साउंड जेनरेटर

इंफोटेनमेंट

डिजिटल क्लस्टर 10.25" डिजिटल क्लस्टर

टच स्क्रीन (बाएं) 7" इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन (बाएं)

टच स्क्रीन (दाएं) 7" सूचना टच स्क्रीन (दाएं)

कंसोल स्क्रीन 7" टच कंसोल स्क्रीन

कनेक्टिविटी वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो/कार प्ले