MG Cyberster की 5 महीने तक का बढ़ी वेटिंग पीरियड, पलक झपकते पकड़ती है 0-100 KMPH की रफ्तार
एमजी मोटर इंडिया ने जुलाई 2025 में MG Cyberster इलेक्ट्रिक रोडस्टर लॉन्च की, जो 74.99 लाख रुपये में उपलब्ध है। प्रीमियम एमजी सिलेक्ट आउटलेट्स के माध्यम से बेची जाने वाली इस कार की 350 से अधिक यूनिट्स बिक चुकी हैं और इसका वेटिंग पीरियड 4-5 महीने है। यह इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जिससे यह भारतीय बाजार में एक अनूठा विकल्प है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में MG मोटर इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक रोडस्टर Cyberster को जुलाई 2025 में लॉन्च किया था। इसके लॉन्च के बाद से यह तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर हो रही है। लॉन्च के समय इसकी कीमत 74.99 लाख रुपये रखी गई थी। कंपनी इसे अपनी प्रीमियम MG Select आउटलेट्स के जरिए बिक्री करती है। अभी तक इस इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल की 350 से ज्यादा गाड़ियां बिक चुकी है। कंपनी ने अब Cyberster के लिए 4 से 5 महीने का वेटिंग पीरियड घोषित किया है।
MG Cyberster की बिक्री और पोजिशनिंग
Cyberster को MG अपनी प्रीमियम लाइनअप में रखता है और इसे केवल MG Select आउटलेट्स के माध्य्म से बेचा जाता है। इसी जगह पर ब्रांड अपनी MG M9 इलेक्ट्रिक MPV भी उपलब्ध कराता है। भारत में MG Cyberster का कोई डायरेक्ट राइवल नहीं है, हालांकि इसे परफॉर्मेंस और प्राइसिंग के हिसाब से BMW Z4 का इलेक्ट्रिक विकल्प जरूर माना जा सकता है।
MG Cyberster के स्पेसिफिकेशन
|स्पेसिफिकेशन
|MG Cyberster की डिटेल
|पावरट्रेन
|मोटर
|दोहरी मोटर
|ट्रांसमिशन
|सिंगल स्पीड
|ड्राइवट्रेन
|ऑल-व्हील ड्राइव
|पावर
|510 PS [375]
|टॉर्क
|725 Nm
|बैटरी क्षमता
|77 kWh
|रेंज
|580 km (MIDC)
|प्रदर्शन (Performance)
|लॉन्च कंट्रोल (0-100)
|0-100 - 3.2 सेकंड
|0-100 किमी/घंटा (सेकंड)
|3.2
|अधिकतम गति (किमी/घंटा)
|200
|इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक
|हाँ
|ड्राइविंग मोड
|कम्फर्ट (आराम), स्पोर्ट (खेल), सुपर स्पोर्ट, कस्टम (अनुकूलित)
|स्टीयरिंग मोड
|लाइट (हल्का), स्टैंडर्ड (मानक), स्पोर्ट (खेल)
|सुरक्षा (Safety)
|एयरबैग्स
|4 एयरबैग्स (2 सामने और 2 संयुक्त साइड एयरबैग [सिर + बगल])
|पैदल यात्री चेतावनी ध्वनि (बाहरी)
|हाँ
|पार्किंग सेंसर्स
|360 कैमरा के साथ सामने और पीछे पार्किंग सेंसर
|टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
|डायरेक्ट (सीधा)
|पीछे का फॉग लैंप और डिफॉगर
|हाँ
|टायर मरम्मत किट
|हाँ
|ब्रेक्स
|सभी 4 ब्रेम्बो डिस्क ब्रेक
|ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) w/ ऑटो होल्ड
|हाँ
|ADAS
|Level 2 ADAS सामने और पीछे की विशेषताओं के साथ
|ड्रोजीनेस मॉनिटर
|रियल टाइम ड्राइवर ड्रोजीनेस मॉनिटर
|आराम और सुविधा
|ओआरवीएम (ORVM)
|हीटिंग के साथ इलेक्ट्रिक फोल्ड और एडजस्ट ओआरवीएम (बाहरी शीशा)
|पावर विंडोज
|वन शॉट ऊपर/नीचे पावर विंडोज
|स्टीयरिंग व्हील
|टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, मल्टीफंक्शन कंट्रोल्स के साथ हीटेड लेदर स्टीयरिंग व्हील
|ड्राइवर सीट
|हीटिंग सुविधा के साथ 8 तरह से पावर ड्राइवर और यात्री सीट
|एसी
|PM 2.5 फिल्टर के साथ ऑटो AC
|वी2एल (वाहन से लोड)
|हाँ
|स्टार्ट
|पुश ब्रेक स्टार्ट
|एक्सटीरियर
|दरवाजे
|रिमोट ओपनिंग (चाबी के माध्यम से) के साथ इलेक्ट्रिक कैंची फ्रेमलेस दरवाजे
|परिवर्तनीय सॉफ्ट टॉप
|10 सेकंड का ऑपरेशन समय (50 किमी/घंटा तक की गति पर खुलता है)
|लाइट्स
|डीआरएल और एलईडी टेल लैंप्स के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइट्स
|व्हील्स
|हल्के अलॉय व्हील्स: आगे: 245/45/R20, पीछे: 275/35/R20
|दरवाजे (सीट क्षमता)
|2 (2)
|परिवर्तनीय तंत्र
|इलेक्ट्रिकली संचालित (मौसम प्रतिरोधी कपड़ा)
|लम्बाई/चौड़ाई/ऊँचाई
|4,535 mm, 1,913 mm, 1,329 mm
|व्हीलबेस
|2,691 mm
|इंटीरियर
|सीट्स
|टिकाऊ डायनेमिका साबर और लेदर सीट्स
|एम्बिएंट लाइट्स
|256 रंग
|साउंड जेनरेटर
|2 मोड के साथ कृत्रिम साउंड जेनरेटर
|इंफोटेनमेंट
|डिजिटल क्लस्टर
|10.25" डिजिटल क्लस्टर
|टच स्क्रीन (बाएं)
|7" इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन (बाएं)
|टच स्क्रीन (दाएं)
|7" सूचना टच स्क्रीन (दाएं)
|कंसोल स्क्रीन
|7" टच कंसोल स्क्रीन
|कनेक्टिविटी
|वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो/कार प्ले
|ऑडियो सिस्टम
|8 स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम
MG Cyberster में 77kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो दोनों एक्सल पर लगे दो इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देता है। यह सेटअप Cyberster को ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) क्षमता प्रदान करता है। यह महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है। इतनी तेज परफॉर्मेंस के साथ MG Cyberster भारत में इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार सेगमेंट को एक नया आयाम देती है।
