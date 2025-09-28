Language
    Montra Rhino 5538 EV 4x2 TT ट्रक हुआ भारत में लॉन्‍च, फिक्‍स और रिमूवेबल के विकल्‍प के साथ मिलेगी 198 किलोमीटर की रेंज

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:10 PM (IST)

    Montra Rhino भारत में इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है ऐसे में कई निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में नए वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। मोंट्रा इलेक्‍ट्रिक की ओर से भी इलेक्‍ट्रिक सेगमेंट में नए ट्रक को लॉन्‍च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत को दिया गया है। किस कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। आइए जानते हैं।

    Montra Electric ने भारत में नए इलेक्‍ट्रिक ट्रक को लॉन्‍च किया है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में जिस तरह से इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उसे देखते हुए अब कई निर्माताओं की ओर से नए विकल्‍पों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। Montra Electric की ओर से भी 28 सितंबर को नए इलेक्‍ट्रिक ट्रक के तौर पर Montra Rhino को लॉन्‍च किया गया है। इस ट्रक में किस तरह की खासियत दी गई है और किस कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च हुआ Montra Rhino

    मोंट्रा इलेक्‍ट्रिक की ओर से भारतीय बाजार में नए इलेक्‍ट्रिक ट्रक के तौर पर Montra Rhino 5538 EV 4x2 TT को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इसमें कुछ बेहतरीन खासियत के साथ रेंज को दिया है।

    क्‍या है खासियत

    निर्माता की ओर से इस इलेक्‍ट्रिक ट्रक को फिक्‍स और रिमूवेबल बैटरी के साथ लॉन्‍च किया गया है। इसमें 282 kWh LFP बैटरी को दिया गया है। जिससे इसे 198 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसकी फिक्‍स बैटरी वर्जन को फास्‍ट चार्जिंग का विकल्‍प भी दिया गया है। वहीं रिमूवेबल बैटरी को बदलने में सिर्फ छह मिनट का समय लगता है। इसमें दी गई मोटर से इसे 380 हॉर्स पावर के साथ दो हजार न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें छह स्‍पीड एएमटी ट्रांसमिशन को भी दिया गया है।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    मोंट्रा इलेक्‍ट्रिक के अध्‍यक्ष अरुण मुरगप्‍पन ने कहा कि मोंट्रा इलेक्ट्रिक में, हम ऐसे उत्पाद और सेवाएँ बना रहे हैं जो व्यावसायिक ईवी अपनाने में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं का सीधे तौर पर समाधान करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भारी-भरकम ट्रकों और विशेष रूप से निर्मित प्लेटफार्मों के लिए बैटरी स्वैपिंग जैसे नवाचारों के साथ, हम स्वच्छ गतिशीलता को बेड़ा संचालकों के लिए निर्बाध, विश्वसनीय और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना रहे हैं। यह दृष्टिकोण एक पूर्ण-स्पेक्ट्रम टिकाऊ गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के हमारे दृष्टिकोण को मजबूत करता है। हमारा प्रत्येक कदम भारत के स्वच्छ लॉजिस्टिक्स की ओर बदलाव को गति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि टिकाऊ गतिशीलता अपवाद के बजाय आदर्श बन जाए।

    कितनी है कीमत

    निर्माता की ओर से इस ट्रक को फिक्‍स बैटरी के साथ 1.15 करोड़ और रिमूवेबल बैटरी के विकल्‍प के साथ 1.18 करोड़ रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है।

    बैटरी प्‍लांट का भी उद्घाटन हुआ

    निर्माता की ओर से नए ट्रक के लॉन्‍च के साथ ही स्‍वचालित बैटरी प्‍लांट का भी उद्घाटन किया है। इसी के साथ कन्‍वेयर लाइन का भी उद्घाटन किया गया है।