    Lexus RX 350h का Exquisite वेरिएंट हुआ लॉन्‍च, बेहतरीन फीचर्स के साथ मिलेगा दमदार इंजन

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:07 AM (IST)

    लेक्सस इंडिया ने RX 350h का नया एक्सक्विजिट वेरिएंट को लॉन्‍च किया है। इस वेरिएंट में किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। कितने दमदार इंजन के साथ एसयूवी ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में सामान्‍य एसयूवी के साथ ही लग्‍जरी एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की भी मांग रहती है। जिसे देखते हुए वाहन निर्माताओं की ओर से लगातार इस सेगमेंट में भी अपनी एसयूवी अपडेट किया जाता है। लेक्‍सस की ओर से लग्‍जरी एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Lexus RX350h के नए वेरिएंट के तौर पर Exquisite को लॉन्‍च कर दिया है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च हुआ नया वेरिएंट

    लेक्‍सस की ओर से ऑफर की जाने वाली Lexus RX 350h एसयूवी के नए वेरिएंट के तौर पर Exquisite को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के नए वेरिएंट को दमदार इंजन और बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया गया है।

    क्‍या है खासियत

    निर्माता की ओर से एसयूवी के नए वेरिएंट में 21 स्‍पीकर मार्क लेविंसन ऑडियो सिस्‍टम, ब्‍लाइंड स्‍पाट मॉनिटर, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, 10 वे पावर एडजस्‍ट फ्रंट सीट, हीटेड और वेंटिलेटिड सीट, एंबिएंट लाइट जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    कितना दमदार इंजन

    लेक्‍सस की ओर से नई एसयूवी में 2.5 लीटर की क्षमता का चार सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। जिसके साथ हाइब्रिड तकनीक को भी दिया गया है। इससे एसयूवी को 190 बीएचपी पावर के साथ 242 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। एसयूवी में आठ स्‍पीड सीवीटी ट्रांसमिशन को दिया गया है।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    लेक्‍सस इंडिया के अध्‍यक्ष हिकारु ने कहा कि लेक्सस आरएक्स, विलासिता, डिज़ाइन, प्रदर्शन और टिकाऊ गतिशीलता के प्रति हमारे समर्पण का प्रतीक है। जैसे-जैसे लक्ज़री एसयूवी सेगमेंट लगातार बढ़ रहा है, नए एक्सक्विज़िट ग्रेड की शुरुआत हमें मेहमानों को चुनने के लिए विकल्पों और सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का अवसर देती है।

    कितनी है कीमत

    निर्माता की ओर से एसयूवी के नए वेरिएंट को 89.99 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया है। इसके साथ ही इस वेरिएंट अगर मार्क लेविंसन ऑडियो सिस्‍टम के साथ खरीदा जाएगा तो इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 92.2 लाख रुपये रखी गई है।