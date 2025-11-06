Language
    Lexus ने भारत में 1,588 गाड़ियों को किया रिकॉल, 360-डिग्री कैमरा में आई खराबी, लिस्ट में कई कारें शामिल

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    लेक्सस ने भारतीय बाजार में 1,588 गाड़ियों को रिकॉल किया है, जिनमें LM, LX, NX, और RX मॉडल शामिल हैं। इन गाड़ियों के पार्किंग असिस्ट ईसीयू सॉफ्टवेयर में त्रुटि के कारण रियर-व्यू मॉनिटर में समस्या आ सकती है। कंपनी सुरक्षा के मद्देनजर सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी और प्रभावित ग्राहकों से संपर्क किया जाएगा। भारत में इस समस्या से संबंधित कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है।

    लेक्सस ने भारत में 1,588 गाड़ियाँ रिकॉल की।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार के लिए Lexus ने अपनी कई गाड़ियों के लिए रिकॉल जारी किया है। रिकॉल गाड़ियों की संख्या 1,588 है, जो एक बड़ा नंबर है। इन गाड़ियों में पार्किंग असिस्ट ECU के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। इससे पैनोरेमिक व्यू मॉनीटर (360-डिग्री कैमरा) सिस्टम का एक हिस्सा है और रियर-व्यू इमेज प्रदर्शित करता है।

    कौन से मॉडल हुए प्रभावित?

    मॉडल निर्माण अवधि यूनिट्स
    LM अप्रैल 2024 से अगस्त 2025 258
    LX अगस्त 2022 से जुलाई 2025 136
    LS नवंबर 2022 से अगस्त 2023 6
    NX नवंबर 2021 से फरवरी 2025 443
    RX मई 2022 से जून 2025 745

    Lexus ने अपनी कई लग्जरी गाड़ियों के लिए यह रिकॉल जारी किया है। रिकॉल में Lexus LM, LX, NX, और RX शामिल है।

    क्या है समस्या?


    Lexus ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि सब्जेक्ट वाहनों में Parking Assist ECU लगा हुआ है। इस ECU के सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि (error) के कारण रियर-व्यू मॉनिटर में समस्या आ सकती है। इग्निशन चालू होने के एक विशिष्ट समय के भीतर रिवर्स गियर चुने जाने पर रियर-व्यू इमेज संक्षेप में फ्रीज हो सकती है। अगर इग्निशन एक विशिष्ट समय के भीतर चालू और बंद किया जाता है, तो अगली बार इग्निशन चालू होने पर रियर-व्यू इमेज प्रदर्शित नहीं हो सकती।

    रिकॉल की प्रक्रिया

    Lexus ने पुष्टि की है कि भारत में इस समस्या से संबंधित कोई घटना या दुर्घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। यह रिकॉल सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक एहतियाती उपाय (precautionary measure) है। Lexus के रिलेशनशिप मैनेजर्स प्रभावित ग्राहकों से सीधे संपर्क करेंगे ताकि सॉफ्टवेयर अपडेट की व्यवस्था की जा सके। यह घोषणा टोयोटा (Lexus की मूल कंपनी) द्वारा Camry, Vellfire, और Land Cruiser के लिए इसी तरह के सॉफ़्टवेयर मुद्दे को हल करने के लिए जारी किए गए रिकॉल के तुरंत बाद आई है।