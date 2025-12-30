ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Hyundai की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कमर्शियल सेगमेंट में Prime Taxi Range को ऑफर कर दिया है। इस रेंज में निर्माता की ओर से दो कारों को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से किन कारों को ऑफर किया गया है। किस कीमत पर इनको लॉन्‍च किया गया है। इनमें किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Hyundai ने लॉन्‍च की Prime Taxi Range हुंडई की ओर से प्राइम टैक्‍सी रेंज को भारत में लॉन्‍च कर दिया है। निर्माता की ओर से इस रेंज में दो कारों को ऑफर किया है, जिसमें एक हैचबैक और एक कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार शामिल है। इन दोनों कारों को निर्माता की ओर से प्राइम एचबी और प्राइम एसडी नाम दिया गया है। यह दोनों ही कारें Hyundai Grand Nios i10 और Hyundai Aura का कमर्शियल वर्जन हैं।

क्‍या है खासियत हुंडई ने इन दोनों ही कारों में छह एयरबैग, चार पावर विंडो, रियर एसी वेंट, हाइट एडजस्‍टेबल ड्राइवर सीट, स्पीकर, स्टीयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल, फ्रंट रो फास्ट यूएसबी चार्जर, रियर डीफॉगर, रियर पार्किंग सेंसर, थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट को दिया है। इसके साथ ही वैकल्पिक तौर पर इनमें पैनिक बटन के साथ वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, रियर कैमरा, नौ इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कार प्ले को भी दिया गया है।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इन दोनों ही कारों में 1.2 लीटर Kappa इंजन दिया है। जिसके साथ फैक्‍ट्री फिटेड सीएनजी का विकल्‍प दिया गया है। अधिकारियों ने कही यह बात हुंडई मोटर इंडिया के एमडी तरुण गर्ग ने कहा कि प्राइम एचबी और प्राइम एसडी के लॉन्च के साथ, HMIL को वाणिज्यिक परिवहन क्षेत्र में प्रवेश करने पर गर्व है। ये उत्पाद भरोसे, विश्वसनीयता और अच्छी कमाई की क्षमता के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फ्लीट ऑपरेटर और टैक्सी चालक ऐसे वाहन चाहते हैं जो अधिकतम अपटाइम, अनुमानित रखरखाव और कम परिचालन लागत प्रदान करें, और हुंडई प्राइम रेंज को इन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। हुंडई के व्यापक सेवा नेटवर्क, आकर्षक वारंटी, रखरखाव पैकेज, कम स्वामित्व लागत और लचीले वित्त समाधानों के साथ, प्राइम एचबी और प्राइम एसडी हमारे वाणिज्यिक ग्राहकों को यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक परिवहन प्रदान करते हुए अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे। यह हुंडई के परेशानी मुक्त स्वामित्व के वादे को वाणिज्यिक क्षेत्र तक विस्तारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।