ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई सेगमेंट में होंडा मोटरसाइकिल और स्‍कूटर की ओर से वाहनों को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली 350 सीसी की मोटरसाइकिल Honda CB350C के स्‍पेशल एडिशन को लॉन्‍च कर दिया गया है। इसमें किस तरह की खासियत को दिया गया है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। कब से इसकी डिलीवरी को शुरू किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Honda CB350C का स्‍पेशल एडिशन लॉन्‍च हुआ होंडा मोटरसाइकिल और स्‍कूटर इंडिया की ओर से Honda CB350C के स्‍पेशल एडिशन को भारतीय बाजार में लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इसके इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है।

क्‍या है खासियत निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस मोटरसाइकिल के स्‍पेशल एडिशन में स्पेशल एडिशन स्टिकर और नए धारीदार ग्राफ़िक्स को कई हिस्‍सों पर लगाया गया है। इसके साथ ही रियर ग्रैब रेल को क्रोम फिनिश दी गई है। इसके स्‍पेशल एडिशन में सीट को काले और भूरे रंग के साथ फिनिश किया गया है। साथ ही इसको रेबेल रेड मैटेलिक और मैट ड्यून ब्राउन रंगों का विकल्‍प भी दिया गया है।

कितना दमदार इंजन होंडा की ओर से इसमें 348.36सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया जाता है। जिससे 15.5 किलोवाट की पावर और 29.5 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही पांच स्‍पीड ट्रांसमिशन को भी दिया गया है।

कैसे हैं फीचर्स निर्माता की ओर से इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जाता है। इसमें डिजिटल-एनालॉग मीटर, असिस्‍ट और स्लिप्‍र क्‍लच, होंडा सेलेक्‍टेबल टॉर्क कंट्रोल, ड्यूल चैनल एबीएस, एलईडी लाइट्स, एलईडी इंडीकेटर जैसे फीचर्स को दिया गया है। कितनी है कीमत होंडा की ओर से मोटरसाइकिल के स्‍पेशल एडिशन को भारतीय बाजार में 2.01 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। इस मोटरसाइकिल की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है और इसकी डिलीवरी अक्‍टूबर के पहले हफ्ते में शुरू कर दी जाएगी।