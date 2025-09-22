Language
    Euler ने लॉन्‍च किया दुनिया का पहला इलेक्‍ट्रिक मिनी ट्रक Turbo EV 1000, क्‍या है खासियत और कितनी है कीमत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:29 PM (IST)

    Euler Mini Truck भारत में कमर्शियल वाहन सेगमेंट में ICE के साथ ही इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग भी बढ़ रही है। जिसे देखते हुए निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में भी नए वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। यूलर की ओर से भी दुनिया के पहले इलेक्‍ट्रिक मिनी ट्रक Turbo EV 1000 को किस तरह की खासियत के साथ लॉन्‍च किया है। आइए जानते हैं।

    Euler ने नए इलेक्‍ट्रिक मिनी ट्रक को भारत में लॉन्‍च किया।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सामान्‍य कमर्शियल सेगमेंट के वाहनों के साथ ही इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में नए वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। यूलर की ओर से भी दुनिया के पहले इलेक्‍ट्रिक मिनी ट्रक को लॉन्‍च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Euler ने लॉन्‍च किया नया ट्रक

    यूलर की ओर से भारतीय बाजार में नए इलेक्‍ट्रिक ट्रक को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस मिनी इलेक्‍ट्रिक ट्रक को कई तरह की खासियत के साथ लॉन्‍च किया है।

    क्‍या है खासियत

    निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यूलर के नए ट्रक में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें इंडस्‍ट्री का पहला बेजल फ्री हेडलैंप दिया गया है। साथ ही इसमें हाई ल्‍यूमिनस की हेडलाइट दी गई हैं जिससे रात के समय ज्‍यादा रोशनी मिलती है।

    कितनी है रेंज

    यूलर की ओर से इस मिनी ट्रक को सिंगल चार्ज के बाद 140 से 170 किलोमीटर तक की रेंज के साथ चलाया जा सकता है। इसमें लगी मोटर से इसे 140 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें सुरक्षा के लिए R13 व्‍हील प्‍लेटफॉर्म के साथ डिस्‍क ब्रेक दिए गए हैं। फास्‍ट चार्जर से इसकी बैटरी को 15 मिनट में चार्ज कर 50 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    यूलर मोटर के फाउंडर और सीईओ सौरभ कुमार ने बताया कि हमें आज यूलर टर्बो ईवी 1000 लॉन्च करते हुए गर्व हो रहा है, क्योंकि हमारा मानना ​​है कि यह भारत के लॉजिस्टिक्स उद्योग की वास्तविक दुनिया की व्यावहारिक ज़रूरतों के साथ गहन इंजीनियरिंग नवाचार का संगम है - ताकि प्रदर्शन और सामर्थ्य का एक सेगमेंट-प्रथम संयोजन प्रदान किया जा सके। भारत की राज्य और राष्ट्रीय परिवहन नीतियाँ, जीएसटी सुधार और अन्य विकास भारतीय शहरों में बेड़े की अर्थव्यवस्था को नया रूप दे रहे हैं, ऐसे में यूलर टर्बो ईवी 1000 भारत में स्थायी गतिशीलता की ओर बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आ रहा है।

    कितनी है कीमत

    निर्माता की ओर से इस इलेक्‍ट्रिक मिनी ट्रक को भारतीय बाजार में 5.99 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है।