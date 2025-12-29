Language
    Ducati XDiavel 4V भारत में लॉन्‍च हुई, दमदार इंजन के साथ मिले बेहतरीन फीचर्स, कितनी है कीमत

    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई सुपरबाइक्‍स की बिक्री की जाती है। जिनमें Ducati भी कई सेगमेंट में अपनी मोटरसाइकिल ऑफर करती है। निर्माता की ओर से हाल में ही Ducati XDiavel V4 को लॉन्‍च किया गया है। इस मोटरसाइकिल में किस तरह की खासियत दी गई हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च हुई नई Ducati

    डुकाटी की ओर से भारत में Ducati XDiavel V4 मोटरसाइकिल को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल को बेहद दमदार इंजन के साथ लॉन्‍च किया गया है। इस मोटरसाइकिल के दो वेरिएंट्स को निर्माता की ओर से ऑफर किया गया है।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में 1,158 सीसी वी4 इंजन दिया गया है। जिससे इसे 168 हॉर्स पावर के साथ 126 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इसमें छह स्‍पीड ट्रांसमिशन को दिया गया है। इस इंजन से मोटरसाइकिल को तीन सेकेंड में ही 0-100 किलोमीटर की स्‍पीड से चलाया जा सकता है। इस मोटरसाइकिल का वजन 229 किलोग्राम है जो एक्सडियावेल 1260 एस से 6 किलोग्राम तक कम है।

    क्‍या है खासियत

    डुकाटी की ओर से इस मोटरसाइकिल में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इस मोटरसाइकिल में एलईडी लाइट्स, तीन पावर और चार स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन और वेट राइडिंग मोड्स, 6.9 इंच इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, 20 लीटर की क्षमता का पेट्रोल टैंक, वेलकम फंक्शन, कमिंग होम फंक्शनैलिटी और इंटीग्रेटेड डायनामिक इंडिकेटर्स, मोनोशाक और एडजस्‍टेबल फॉर्क, एबीएस कॉर्नरिंग, डीटीसी, डीडब्‍ल्‍यूसी, डीपीएल, डीक्‍यूएस और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    कितनी है कीमत

    निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल को काले और लाल रंग के विकल्‍प में लॉन्‍च किया गया है। जिसकी एक्‍स शोरूम कीमत 30.88 लाख रुपये है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 31.19 लाख रुपये है। 