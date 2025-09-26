BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन हुआ लॉन्च, खास बैजिंग और रंग के साथ मिलेगी मोटरसाइकिल
BMW G 310 RR Limited Edition बीएमडब्ल्यू की ओर से भारत में कारों के साथ ही मोटरसाइकिल की बिक्री भी की जाती है। निर्माता की ओर से एंट्री लेवल मोटरसाइकिल के तौर पर BMW G 310 RR के लिमिटेड एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है। मोटरसाइकिल के लिमिटेड एडिशन को किस तरह की खासियत और कीमत पर लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हर महीने लाखों की संख्या में दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। जिनमें स्पोर्ट्स बाइक्स की संख्या भी होती है। बीएमडब्ल्यू की ओर से भी देश में कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही मौजूदा मोटरसाइकिल BMW G 310 RR के लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया गया है। इसे किस तरह की खासियत के साथ किस कीमत पर लॉन्च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च हुआ लिमिटेड एडिशन
बीएमडब्ल्यू की ओर से एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक BMW G 310 RR के लिमिटेड एडिशन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इसमें खास बैजिंग के साथ ही नए रंग को भी ऑफर किया गया है।
क्या है खासियत
निर्माता की ओर से इस लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल की सिर्फ 310 यूनिट्स को ही बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा और हर यूनिट पर उसका खास नंबर को बैजिंग के साथ दिया जाएगा।
कैसे हैं फीचर्स
बीएमडब्ल्यू की ओर से इस मोटरसाइकिल में गोल्डन यूएसडी फॉर्क्स, एलईडी हेडलाइट, ट्रैक, अर्बन, रेन और स्पोर्ट्स मोड्स, एबीएस, राइड बाय वायर, पांच इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट कंट्रोल स्विच के साथ ही कॉस्मिक ब्लैक और पोलर वाइट रंगों के विकल्प जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
कितना दमदार इंजन
निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में 312 सीसी की क्षमता का सिंगल-सिलेंडर वाटर-कूल्ड इंजन दिया जाता है। इस इंजन से 25 किलोवाट की पावर और 27.3 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही छह स्पीड ट्रांसमिशन को दिया जाता है।
कितनी है कीमत
बीएमडब्ल्यू की ओर से जी 310 आर आर के लिमिटेड एडिशन को 2.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया गया है।
