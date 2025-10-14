ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। सोशल मीडिया पर 10 रुपये का बिस्‍कुट कितने का है जी से वायरल हुए शादाब जकाती ने हाल में ही Mahindra Scorpio को खरीदा है। शादाब ने इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्‍ट की है। जहां पर लोग कई तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। महिंद्रा स्‍कॉर्पियो में क्‍या खासियत हैं। कितनी कीमत है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

10 रुपये के बिस्‍कुट से खरीदी Mahindra Scorpio सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले एक वीडियो रील काफी वायरल हुई थी जिसमें एक व्‍यक्ति पूछ रहा था कि 10 रुपये का बिस्‍कुट कितने का है जी। यह रील मेरठ के रहने वाले शादाब जकाती ने बनाई थी। अब उन्‍होंने 10 रुपये के बिस्‍कुट से Mahindra Scorpio को खरीदा है।

सोशल मीडिया पर की पोस्‍ट शादाब जकाती ने अपनी नई एसयूवी की डिलीवरी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्‍ट की है। जहां पर कई लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। क्‍या कमेंट कर रहे लोग नई स्‍कॉर्पियो क्‍लासिक खरीदने के बाद पोस्‍ट की गई वीडियो पर कुुछ लोग बधाई दे रहे हैं तो कुछ पूछ रहे हैं कि महिंद्रा स्‍कॉर्पियो किस कंपनी की कार है जी। क्‍या है खासियत शादाब ने महिंद्रा की स्‍कॉर्पियो क्‍लासिक को खरीदा है। यह एसयूवी अपने दमदार इंजन और लुक्‍स के लिए कई सालों बाद भी काफी पसंद की जाती है। सफेद और काले रंंग में यह एसयूवी काफी पसंद की जाती है। इसमें रियर पार्किंग कैमरा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के साथ नौ इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एलईडी प्रोजेक्टर लैंप, फॉग लैंप और डीआरएल, सिग्नेचर टावर टेल लैंप, साइड-फेसिंग रियर डोर, डुअल-टोन फिनिश के साथ 17 इंच के अलॉय व्‍हील्‍स जैसे फीचर्स को दिया जाता है।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इस एसयूवी में 2.2L डीजल इंजन दिया जाता है। जिससे 130 हॉर्स पावर और 300 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही एसयूवी को छह स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है।