    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:00 PM (IST)

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर महीने लाखों की संख्‍या में दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। इसके साथ ही कई निर्माताओं की ओर से हर महीने नई मोटरसाइकिल और स्‍कूटर को भी पेश और लॉन्‍च किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक January 2026 के दौरान किस निर्माता की ओर से किस स्‍कूटर और मोटरसाइकिल को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    रॉयल एनफील्‍ड की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से 650 सीसी सेगमेंट में भी कई उत्‍पादों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2026 के दौरान निर्माता की ओर से 650 सीसी सेगमेंट में बुलेट 650 को भी लॉन्‍च किया जा सकता है। इस मोटरसाइकिल का डिजाइन बुलेट 350 की तरह ही हो सकता है। इसकी संभावित एक्‍स शोरूम कीमत 3.40 लाख रुपये तक हो सकती है।

    सिंपल एनर्जी की ओर से भी इस महीने में नए स्‍कूटर को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से इस सेगमेंट में पहले से ही एक स्‍कूटर को ऑफर किया जाता है। लेकिन नए स्‍कूटर को मौजूदा के मुकाबले ज्‍यादा बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें कई अपडेट भी किए जा सकते हैं और इसकी कीमत भी मौजूदा के मुकाबले थोड़ी बढ़ सकती है।

    बजाज की ओर से भी कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस महीने में नई मोटरसाइकिल को लॉन्‍च किया जा सकता है। नई मोटरसाइकिल को 125 सीसी सेगमेंट में ऑफर किया जा सकता है। इसे मौजूदा एन 125 के प्‍लेटफॉर्म पर ही बनाया जा सकता है। लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है। साथ ही इसमें कई नए फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है।

    बीएमडब्‍ल्‍यू की ओर से भी भारत में मोटरसाइकिल को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से जनवरी 2026 में भी नई मोटरसाइकिल के तौर पर एफ 450 जीएस को लॉन्‍च किया जा सकता है। एडवेंचर सेगमेंट की मोटरसाइकिल में दमदार इंजन के साथ ही कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है।