ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर महीने लाखों की संख्‍या में दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। इसके साथ ही कई निर्माताओं की ओर से हर महीने नई मोटरसाइकिल और स्‍कूटर को भी पेश और लॉन्‍च किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक January 2026 के दौरान किस निर्माता की ओर से किस स्‍कूटर और मोटरसाइकिल को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Royal Enfield Bullet 650 रॉयल एनफील्‍ड की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से 650 सीसी सेगमेंट में भी कई उत्‍पादों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2026 के दौरान निर्माता की ओर से 650 सीसी सेगमेंट में बुलेट 650 को भी लॉन्‍च किया जा सकता है। इस मोटरसाइकिल का डिजाइन बुलेट 350 की तरह ही हो सकता है। इसकी संभावित एक्‍स शोरूम कीमत 3.40 लाख रुपये तक हो सकती है।

Simple Energy Scooter सिंपल एनर्जी की ओर से भी इस महीने में नए स्‍कूटर को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से इस सेगमेंट में पहले से ही एक स्‍कूटर को ऑफर किया जाता है। लेकिन नए स्‍कूटर को मौजूदा के मुकाबले ज्‍यादा बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें कई अपडेट भी किए जा सकते हैं और इसकी कीमत भी मौजूदा के मुकाबले थोड़ी बढ़ सकती है।

Bajaj 125 सीसी मोटरसाइकिल बजाज की ओर से भी कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस महीने में नई मोटरसाइकिल को लॉन्‍च किया जा सकता है। नई मोटरसाइकिल को 125 सीसी सेगमेंट में ऑफर किया जा सकता है। इसे मौजूदा एन 125 के प्‍लेटफॉर्म पर ही बनाया जा सकता है। लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है। साथ ही इसमें कई नए फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है।