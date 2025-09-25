Ultraviolette X47 Crossover को मिली 24 घंटे में हजारों बुकिंग, मिलती है 323km रेंज और ADAS जैसे फीचर्स

Ultraviolette X47 अल्‍ट्रावायलेट ने भारतीय बाजार में नई इलेक्‍ट्रिक मोटरसाइकिल एक्‍स47 को हाल में ही लॉन्‍च किया है। लॉन्‍च के 24 घंटों में ही इस मोटरसाइकिल को बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है। जिससे इसने रिकॉर्ड बना दिया है। अल्‍ट्रावायलेट की नई मोटरसाइकिल ने किस तरह का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ अब क्‍या नया ऑफर दिया गया है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग जिस तरह बढ़ रही है उसे देखते हुए वाहन निर्माता भी नए उत्‍पादों को पेश और लॉन्‍च कर रहे हैं। हाल में ही अल्‍ट्रावायलेट की ओर से नई मोटरसाइकिल X47 को लॉन्‍च किया गया है। लॉन्‍च के तुरंत बाद ही इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। किस तरह के रिकॉर्ड को मोटरसाइकिल ने बनाया है। अब लोगों को किस तरह का नया ऑफर दिया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Ultraviolette की मोटरसाइकिल ने बनाया रिकॉर्ड अल्‍ट्रावायलेट की मोटरसाइकिल एक्‍स47 ने लॉन्‍च होने के 24 घंटों में ही नया रिकॉर्ड बना दिया है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लॉन्‍च के 24 घंटों में ही इस मोटरसाइकिल के लिए तीन हजार बुकिंग मिल चुकी हैं।

निर्माता ने दिया ऑफर 24 घंटों में ही तीन हजार बुकिंग मिलने से उत्‍साहित अल्‍ट्रावायलेट ने लोगों को नया ऑफर दिया है। निर्माता के मुताबिक अब एक हजार यूनिट्स की जगह पांच हजार यूनिट्स के लिए 2.49 लाख रुपये ही लिए जाएंगे।

किस कीमत पर किया था लॉन्‍च अल्‍ट्रावायलेट की नई मोटरसाइकिल एक्‍स47 को भारतीय बाजार में 2.49 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया था। लेकिन इस कीमत पर पहले सिर्फ एक हजार यूनिट्स ही ऑफर की गई थीं। जिसके बाद इसकी कीमत 2.74 लाख रुपये हो जाती। लेकिन अब अतिरिक्‍त चार हजार लोगों को कम कीमत पर ही इसे उपलब्‍ध करवाया जाएगा।

कैसे हैं फीचर्स यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट की पहली ईवी है, जिसमें ADAS तकनीक (UV Hypersense) फीचर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 150-डिग्री फ्रंट व्यू, 68-डिग्री रियर वर्टिकल और 200 मीटर की ट्रैकिंग रेंज मिलती है। इसके साथ रियर कोलिजन वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट और ओवरटेक अलर्ट, डुअल-चैनल ABS, 4-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, 9-लेवल रीजन, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टो अलर्ट शामिल हैं। बाइक में दो स्क्रीन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।