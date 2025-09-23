Ultraviolette X47 Crossover भारत में लॉन्च; 10.7kWh बैटरी, 323km रेंज और ADAS जैसे फीचर्स से लैस

Ultraviolette X47 Crossover इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी Ultraviolette ने अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल X47 Crossover को लॉन्च कर दिया है। यह अपने सेगमेंट की पहली बाइक है जिसमें ADAS तकनीक दी गई है। इस इलेक्ट्रिक बाइक को 2.49 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह कीमत उन एक हजार ग्राहकों के लिए रखी गई है जो पहले इसकी बुकिंग करवाते हैं।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी Ultraviolette ने अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल X47 Crossover को लॉन्च कर दिया है। इस बाइक को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपने सेगमेंट में पहली बाइक है, जिसमें ADAS तकनीक दी गई है। इसके साथ ही कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। आइए Ultraviolette X47 Crossover के बारे में विस्तार में जानते हैं कि इसे किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?

Ultraviolette X47 Crossover की कीमत इस इलेक्ट्रिक बाइक को 2.49 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था। यह कीमत उन एक हजार ग्राहकों के लिए रखी गई है, जो पहले इसकी बुकिंग करवाते हैं। इसके बाद इसकी कीमत को बढ़ाकर 2.74 लाख रुपये कर दिया जाएगा। इस बाइक की बुकिंग इसके लॉन्च होने के साथ ही शुरू कर दी गई है और डिलीवरी 25 अक्टूबर 2025 से शुरू की जाएगी। इसे तीन वेरिएंट में लेकर आया गया है, जो Laser, Airstrike और Shadow है।

Ultraviolette X47 Crossover की डिजाइन पहली नजर में X47 Crossover एक एडवेंचर टूरर बाइक लगती है। इसका हेडलाइट डिजाइन F77 से प्रेरित है, जबकि पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कास्ट एल्युमिनियम से बना है। इसमें सिंगल-पीस सीट, विंडस्क्रीन और हाई हैंडलबार के साथ नकल गार्ड्स दिए गए हैं, जो इसे ऑफ-रोडिंग के लिए उपयुक्त बनाते हैं। कंपनी एक्सेसरीज के रूप में पैनियर्स, ऑक्सिलरी लाइट्स और अन्य टूरिंग गियर भी देगी। इसमें फ्रंट पर USD फोर्क्स और रियर पर मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। ब्रेकिंग के लिए दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं।

Ultraviolette X47 Crossover के फीचर्स यह इलेक्ट्रिक बाइक पहले सेगमेंट की पहली ईवी है, जिसमें ADAS तकनीक (UV Hypersense) फीचर दिया गया है। इसमें 150-डिग्री फ्रंट व्यू, 68-डिग्री रियर वर्टिकल और 200 मीटर की ट्रैकिंग रेंज मिलती है। इसके साथ रियर कोलिजन वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट और ओवरटेक अलर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई है।

इस इलेक्ट्रिक बाइक में सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिए डुअल-चैनल ABS, 4-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, 9-लेवल रीजन, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टो अलर्ट शामिल हैं। बाइक में दो स्क्रीन मिलती हैं, जिसमें से पहली राइडिंग डेटा और कनेक्टिविटी दिखाती है, जबकि दूसरी ADAS आउटपुट के लिए है। बैटरी पैक और रेंज