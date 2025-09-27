TVS price भारत की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माता टीवीएस मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में स्‍कूटर और मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जीएसटी का फायदा लोगों को देने के लिए अपने उत्‍पादों की कीमत कम कर दी है। निर्माता की ओर से किस स्‍कूटर और मोटरसाइकिल कीमत में कितनी कमी की गई है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में जीएसटी के नए नियम को 22 सितंबर से लागू कर दिया गया है। जिसके बाद सभी निर्माता अपने वाहनों की कीमत में बदलाव कर रहे हैं। देश की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माता टीवीएस ने भी अपने स्‍कूटर और मोटरसाइकिल की कीमत में कमी की है। निर्माता की ओर से किस उत्‍पाद की कीमत में कितनी कमी की गई है। अब इनको किस कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

टीवीएस ने कम की कीमत टीवीएस मोटर्स की ओर से अपने उत्‍पादों की कीमत में कमी कर दी गई है। जीएसटी में कमी का फायदा अब सीधे लोगों को ऑफर किया जा रहा है। निर्माता ने अपने 10 स्‍कूटर और मोटरसाइकिल कीमत को कम किया है।

कितनी कम हुई कीमत निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एंट्री लेवल स्‍कूटर से लेकर मोटरसाइकिल तक की कीमत को कम किया गया है। टीवीएस ने 3854 रुपये से लेकर 9600 रुपये तक अलग अलग स्‍कूटर और मोटरसाइकिल पर कम किए हैं।

किसकी कीमत में कितनी कमी हुई जानकारी के मुताबिक जुपिटर 110 की कीमत में 6481 रुपये कम किए गए हैं। इसके बाद जुपिटर 125 की कीमत में 6795, एन टॉर्क 125 की कीमत में 7242, एन टॉर्क 150 की कीमत में 9600 रुपये, टीवीएस एक्‍सएल 100 की कीमत में 3854, रेडियन की कीमत में 4850, स्‍पोर्ट की कीमत में 4850, स्‍टारसिटी की कीमत में 8564, रेडर की कीमत में 7125 और जेस्‍ट की कीमत में 6291 रुपये कम किए गए हैं।