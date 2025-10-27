Language
    TVS Apache RTX की कीमत में हुई बढ़ोतरी, जान लें किस वेरिएंट को खरीदना कितना महंगा हुआ

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:23 PM (IST)

    टीवीएस की ओर से TVS Apache RTX को भारतीय बाजार में कुछ समय पहले ही लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। किस वेरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है। अब इसे किस कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। आइए जानते हैं।

    TVS Apache RTX 300 की कीमत में बढ़ोतरी हुई।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में टीवीएस की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही लॉन्‍च की गई एडवेंचर मोटरसाइकिल TVS Apache RTX 300 की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। निर्माता ने मोटरसाइकिल के किस वेरिएंट की कीमत को बढ़ाया है। बढ़ोतरी के बाद अब इसे किस कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    बढ़ गई कीमत

    टीवीएस की ओर से अपाचे आरटीएक्‍स 300 मोटरसाइकिल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। खास बात यह है कि इस मोटरसाइकिल को कुछ दिन पहले ही भारतीय बाजार में लॉन्‍च किया गया है। इस मोटरसाइकिल के BTO वेरिएंट की कीमत को बढ़ाया गया है।

    कितनी बढ़ी कीमत

    रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मोटरसाइकिल की कीमत में पांच हजार रुपये तक बढ़ाए गए हैं। इसके एक ही वेरिएंट की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इस मोटरसाइकिल के बेस और टॉप वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    कैसे हैं फीचर्स

    निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें अर्बन, रेन, टूर, और रैली मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस, पांच इंच टीएफटी डिस्प्ले, क्विकशिफ्टर, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में 299.1 सीसी का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। इस इंजन से मोटरसाइकिल को 36 पीएस की पावर और  28.5 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इसे छह स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है।

    कितनी हुई कीमत

    कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब इस बीटीओ वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 2.34 लाख रुपये हो गई है। इस मोटरसाइकिल के बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये से शुरू होती है।