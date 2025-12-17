ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। मोटरसाइकिल निर्माता Triumph की ओर से भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में अपने उत्‍पादों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ग्‍लोबल बाजार में अपनी नई मोटरसाइकिल Triumph Tracker 400 को पेश कर दिया है। इस मोटरसाइकिल में किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। कितना दमदार इंजन दिया गया है। क्‍या इस मोटरसाइकिल को भारत में भी लॉन्‍च किया जा सकता है? हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पेश हुई Triumph Tracker 400 ट्रायॅम्‍फ की ओर से ग्‍लोबल बाजार में रेट्रो स्‍टाइल की अपनी नई मोटरसाइकिल Triumph Tracker 400 को पेश कर दिया है। निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल को 2026 में ब्रिटेन में लॉन्‍च भी किया जाएगा। इस मोटरसाइकिल की प्रेरणा फ्लैट ट्रैक रेसिंग मोटरसाइकिल से ली गई है जिनको आमतौर पर अमेरिका में डर्ट ट्रैक रेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में 398 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। इस इंजन से मोटरसाइकिल को 42 हॉर्स पावर के साथ 37.5 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इसमें छह स्‍पीड ट्रांसमिशन को दिया गया है।

कैसे हैं फीचर्स ट्रॉयम्‍फ की ओर से इस मोटरसाइकिल में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें 17 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, एलईडी लाइट्स, छोटा वाइजर, यूएसडी फॉर्क, मोनो शॉक सस्‍पेंशन, ड्यूल चैनल एबीएस, ट्विन कैप अपस्‍वेप्‍ट एग्‍जॉस्‍ट, गोल रियर व्‍यू मिरर को दिया गया है।

बुकिंग हुई शुरू ब्रिटेन में इस मोटरसाइकिल के लिए निर्माता की ओर से बुकिंग को भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 250 पाउंड से बुकिंग की जा रही है जो भारतीय रुपये में करीब 30.5 हजार रुपये बनते हैं। यह कीमत पूरी तरह से रिफंडेबल रखी गई है।