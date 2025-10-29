Language
    Triumph Trident 800 पावरफुल इंजन के साथ हुई लॉन्च, भारत में 2026 में मार सकती है एंट्री

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:30 PM (IST)

    ट्रायम्फ ने नई Triumph Trident 800 बाइक लॉन्च की है, जो 798cc इंजन के साथ 115 PS पावर देती है। इसमें इंटीग्रेटेड फ्लाईस्क्रीन और बेहतर हेडलाइट डिजाइन है। बाइक में स्प्लिट LCD/TFT कंसोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। अनुमानित कीमत 10.75 लाख रुपये है और भारत में 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। 

    Hero Image

    Triumph Trident 800 ग्लोबल बाजार में लॉन्च हुई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। ट्रायम्फ ने हाल ही में ग्लोबल बाजार में अपनी नई बाइक, Triumph Trident 800 को लॉन्च की है। यह बाइक Triumph Trident 660 से कहीं ज्यादा पावरफुल और फीचर से लैस है। इस बाइक को कई नई फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। आइए इस नई ट्रायम्फ ट्राइडेंट 800 के बारे में विस्तार में जानते हैं।

    Triumph Trident 800 का डिजाइन

    ट्रायम्फ ने Trident 800 को अपने छोटे भाई, ट्राइडेंट 660 से अलग दिखाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव इंटीग्रेटेड फ्लाईस्क्रीन का है, जो बाइक के सामने को ज्यादा क्लीन और आकर्षक बनाता है। इसके अलावा, हेडलाइट की शेप भी अब ज्यादा प्रोपोर्शनल नजर आती है, जो Trident 660 में थोड़ा अजीब सा लगता था। ये बदलाव बाइक को और ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं।

    स्पेसिफिकेशन Triumph Trident 800 की डिटेल्स
    इंजन 798cc, लिक्विड-कूल्ड, इन-लाइन थ्री-सिलिंडर इंजन
    पावर 115PS 
    टॉर्क 84Nm 
    सस्पेंशन (फ्रंट) Showa 41mm इनवर्टेड फोर्क, 120mm व्हील ट्रैवल
    सस्पेंशन (रियर) Showa मोनोशॉक, 130mm व्हील ट्रैवल
    ब्रेकिंग सिस्टम (फ्रंट) ट्विन 310mm डिस्क
    ब्रेकिंग सिस्टम (रियर) एक 220mm डिस्क
    व्हील्स 17 इंच अलॉय व्हील्स
    टायर्स 17 इंच फ्रंट और रियर टायर्स
    कंसोल स्प्लिट LCD/TFT कंसोल, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
    राइडिंग मोड्स स्पोर्ट, रोड, रेन
    फीचर्स कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, क्विकशिफ्टर
    कीमत (अनुमानित) GBP 9,195 (Rs 10.75 लाख)
    लॉन्च का अनुमानित समय 2026, मई के आसपास

    Triumph Trident 800

    Triumph Trident 800 का इंजन

    • इस नई बाइक में 798cc, लिक्विड-कूल्ड, इन-लाइन थ्री-सिलिंडर इंजन दिया गया है, जो ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 800 से लिया गया है। यह इंजन 115 PS की पावर और 84Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्राइडेंट 660 के मुकाबले यह इंजन 34PS और 20Nm ज्यादा पावर और टॉर्क प्रदान करता है।
    • इस बाइक का फ्रेम स्टील का है और इसमें Showa 41mm इनवर्टेड फोर्क और Showa रियर मोनोशॉक मिलता है। फोर्क में कम्प्रेशन और रिबाउंड डैंपिंग की एडजस्टेबिलिटी है, जबकि मोनोशॉक में प्रीलोड और रिबाउंड डैंपिंग की एडजस्टेबिलिटी है।
    Triumph Trident 800 (2)

    ब्रेकिंग और सस्पेंशन

    बाइक में 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें ब्रेकिंग के लिए को ट्विन 310mm डिस्क फ्रंट और एक 220mm डिस्क रियर द्वारा संभाला जाता है। यह सेटअप बाइक को बेहतर नियंत्रण और सुरक्षित राइडिंग प्रदान करता है।

    Triumph Trident 800 (3)

    Triumph Trident 800 के फीचर्स

    • Triumph Trident 800 में स्प्लिट LCD/TFT कंसोल है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल/SMS अलर्ट्स और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, बाइक में कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और बायडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर जैसे अत्याधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं।
    • बाइक में तीन राइडिंग मोड्स (स्पोर्ट, रोड, और रेन) भी हैं, जो थ्रॉटल रिस्पांस और ट्रैक्शन कंट्रोल की इंटरवेंशन को अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करते हैं।

    कितनी है कीमत?

    Triumph Trident 800 की कीमत करीब GBP 9,195 (ऑन-रोड) है, जो भारतीय रुपये में करीब 10.75 लाख के बराबर होती है। भारत में इस बाइक के 2026 में मई के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है, और इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.50 लाख रुपये तक हो सकती है। यह बाइक Honda CB750 Hornet, Ducati Monster 900, Triumph Street Triple 765 और KTM 890 Duke R जैसी पावरफुल स्ट्रीटफाइटर्स के खिलाफ कड़ी टक्कर देने वाली है।