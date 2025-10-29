Triumph Trident 800 पावरफुल इंजन के साथ हुई लॉन्च, भारत में 2026 में मार सकती है एंट्री

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। ट्रायम्फ ने हाल ही में ग्लोबल बाजार में अपनी नई बाइक, Triumph Trident 800 को लॉन्च की है। यह बाइक Triumph Trident 660 से कहीं ज्यादा पावरफुल और फीचर से लैस है। इस बाइक को कई नई फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। आइए इस नई ट्रायम्फ ट्राइडेंट 800 के बारे में विस्तार में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Triumph Trident 800 का डिजाइन ट्रायम्फ ने Trident 800 को अपने छोटे भाई, ट्राइडेंट 660 से अलग दिखाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव इंटीग्रेटेड फ्लाईस्क्रीन का है, जो बाइक के सामने को ज्यादा क्लीन और आकर्षक बनाता है। इसके अलावा, हेडलाइट की शेप भी अब ज्यादा प्रोपोर्शनल नजर आती है, जो Trident 660 में थोड़ा अजीब सा लगता था। ये बदलाव बाइक को और ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं।

स्पेसिफिकेशन Triumph Trident 800 की डिटेल्स इंजन 798cc, लिक्विड-कूल्ड, इन-लाइन थ्री-सिलिंडर इंजन पावर 115PS टॉर्क 84Nm सस्पेंशन (फ्रंट) Showa 41mm इनवर्टेड फोर्क, 120mm व्हील ट्रैवल सस्पेंशन (रियर) Showa मोनोशॉक, 130mm व्हील ट्रैवल ब्रेकिंग सिस्टम (फ्रंट) ट्विन 310mm डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम (रियर) एक 220mm डिस्क व्हील्स 17 इंच अलॉय व्हील्स टायर्स 17 इंच फ्रंट और रियर टायर्स कंसोल स्प्लिट LCD/TFT कंसोल, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी राइडिंग मोड्स स्पोर्ट, रोड, रेन फीचर्स कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, क्विकशिफ्टर कीमत (अनुमानित) GBP 9,195 (Rs 10.75 लाख) लॉन्च का अनुमानित समय 2026, मई के आसपास Triumph Trident 800 का इंजन इस नई बाइक में 798cc, लिक्विड-कूल्ड, इन-लाइन थ्री-सिलिंडर इंजन दिया गया है, जो ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 800 से लिया गया है। यह इंजन 115 PS की पावर और 84Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्राइडेंट 660 के मुकाबले यह इंजन 34PS और 20Nm ज्यादा पावर और टॉर्क प्रदान करता है।

इस बाइक का फ्रेम स्टील का है और इसमें Showa 41mm इनवर्टेड फोर्क और Showa रियर मोनोशॉक मिलता है। फोर्क में कम्प्रेशन और रिबाउंड डैंपिंग की एडजस्टेबिलिटी है, जबकि मोनोशॉक में प्रीलोड और रिबाउंड डैंपिंग की एडजस्टेबिलिटी है। ब्रेकिंग और सस्पेंशन बाइक में 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें ब्रेकिंग के लिए को ट्विन 310mm डिस्क फ्रंट और एक 220mm डिस्क रियर द्वारा संभाला जाता है। यह सेटअप बाइक को बेहतर नियंत्रण और सुरक्षित राइडिंग प्रदान करता है।