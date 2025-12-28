Language
    Triumph भी कर रही है कीमत बढ़ाने की तैयारी, नए साल में कितनी महंगी हो जाएंगी मोटरसाइकिल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    भारतीय बाजार में कई निर्माताओं की ओर से मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। जिनमें Triumph भी शामिल हैं। निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपनी मोटरसाइकिल की की ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में ट्रॉयम्‍फ की ओर से भी कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही कीमत को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रॉयम्‍फ की ओर से अपनी मोटरसाइकिल की कीमत में कब से बढ़ोतरी की जा सकती है। निर्माता की ओर से कीमत में कितने रुपये तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    महंगी होंगी ट्रॉयम्‍फ की मोटरसाइकिल

    मोटरसाकिल निर्माता ट्रॉयम्‍फ की ओर से कई सेगमेंट में उत्‍पादों की बिक्री हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपनी मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

    कितनी बढ़ सकती है कीमत

    रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रॉयम्‍फ की मोटरसाइकिल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की जा सकती है। इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन निर्माता की ओर से एक जनवरी 2026 से नई कीमतों को लागू किया जा सकता है।

    क्‍या है कारण

    ट्रॉयम्‍फ की ओर से जानकारी दी गई है कि नए साल से कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला इसलिए लिया गया है क्‍योंकि जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद और इनपुट कॉस्‍ट में लगातार बढ़ोतरी के कारण कीमत में बढ़ोतरी की जा रही है।

    सितंबर में नहीं बढ़ी थी कीमत

    निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि सितंबर 2025 में जब जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया था, तब भी निर्माता की ओर से अपनी 350 सीसी से ज्‍यादा के क्षमता की मोटरसाइकिल कीमतों में बदलाव नहीं किया गया था।

    किन मोटरसाइकिल कीमत में होगी बढ़ोतरी

    ट्रॉयम्‍फ की ओर से भारत में कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से Speed 400, Scrambler 400, Trident 660, Daytona 660, Speed Twin 900, Scrambler 900, Street Triple 765 R, Street Triple 765 RS, Bonneville T100, Bonneville T120 Black, Bonneville T120, Bonneville Bobber, Bonneville Speedmaster, Scrambler 1200 X, Speed Triple 1200 RS, Speed Twin 1200, Tiger 1200 Rally Explorer, Rocket 3 Storm R, Rocket 3 Storm GT जैसी मोटरसाइकिल शामिल हैं। इनकी कीमत में निर्माता की ओर से जनवरी से बदलाव किया जा सकता है।