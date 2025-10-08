Elon Musk की Tesla Model Y का नया वेरिएंट हुआ पेश, अब कार को खरीदना होगा ज्यादा आसान
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला की ओर से दुनिया के कई देशों में अपनी कारों की बिक्री की जाती है। निर्माता अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मॉडल वाई के नए वेरिएंट को ऑफर कर रही है। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितनी दमदार बैटरी और मोटर दी गई है। किस कीमत पर इसे किस देश में ऑफर किया गया है। क्या इसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Tesla Model Y का नया वेरिएंट पेश
टेस्ला की ओर से मॉडल वाई कार के नए वेरिएंट के तौर पर स्टैंडर्ड को पेश कर दिय गया है। निर्माता की ओर से ऑफर किए गए नए वेरिएंट को इस कार के बेस वेरिएंट की तरह ऑफर किया गया है। जिसमें कुछ कम फीचर्स और बैटरी को दिया गया है।
कितनी दमदार बैटरी और मोटर
निर्माता की ओर से इस वेरिएंट में स्टैंडर्ड रेंज वाली बैटरी को दिया है। जिससे इसे सिंगल चार्ज में 517 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। इसमें लगी मोटर से इसे 6.8 सेकेंड में ही 0-100 किलोमीटर तक की स्पीड से चलाया जा सकता है। यह वेरिएंट रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है।
कैसे हैं फीचर्स
टेस्ला की ओर से स्टैंडर्ड वेरिएंट में 18 और 19 इंच अलॉय व्हील्स, 15.4 इंच सेंटर टचस्क्रीन डिस्प्ले, फ्रंट फेसिंग कैमरा, फुल सेल्फ ड्राइविंग, फॉर्वर्ड कॉलिजन वार्निंग, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, फोन की, सेंट्री मोड, डॉग मोड, मेटल रूफ, एलईडी लाइट्स, फैब्रिक सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जो इसके बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले कम हैं।
कितनी है कीमत
निर्माता की ओर से मॉडल वाई के स्टैंडर्ड वेरिएंट की अमेरिका में कीमत 38630 डॉलर है। जो भारतीय रुपये में करीब 37 लाख रुपये के आस पास होते हैं।
क्या भारत में होगी लॉन्च?
टेस्ला की ओर से अभी इस वेरिएंट को भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं करवाया गया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस वेरिएंट को अगले कुछ महीनों में भारतीय बाजार में भी उपलब्ध करवाया जा सकता है।
