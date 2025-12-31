Language
    Elon Musk की Tesla Model Y का जादू पूरी दुनिया में छाया, लगातार तीसरे साल बनी ग्लोबल मार्केट की Superstar कार

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    इलेक्‍ट्रिक कार सेगमेंट में Tesla की ओर से कई कारों को ऑफर किया जाता है। Elon Musk की ओर से हाल में ही जानकारी दी गई है कि Tesla Model Y ने फिर से नया ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। इलेक्‍ट्रिक वाहन निर्माता Tesla की ओर से दुनिया के कई देशों में अपनी कारों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से Model Y को भी बेहतरीन फीचर्स और रेंज के साथ ऑफर किया जाता है। हाल में ही सोशल मीडिया पर Elon Musk की ओर से इस गाड़ी की बड़ी उपलब्‍धि की जानकारी दी गई है। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जाता है। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tesla Model Y ने हासिल की बड़ी उपलब्‍धि

    Elon Musk की ओर से जानकारी दी गई है कि Tesla Model Y ने फिर से एक बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लिया है। मस्‍क ने सोशल मीडिया ट्विट कर इसकी जानकारी दी है। अपने ट्विट में Elon Musk ने लिखा कि टेस्ला मॉडल वाई लगातार तीसरे साल आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है!


    कैसे हैं फीचर्स

    टेस्‍ला की ओर से स्‍टैंडर्ड वेरिएंट में 18 और 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 15.4 इंच सेंटर टचस्‍क्रीन डिस्‍प्‍ले, फ्रंट फेसिंग कैमरा, फुल सेल्‍फ ड्राइविंग, फॉर्वर्ड कॉलिजन वार्निंग, रिमोट क्‍लाइमेट कंट्रोल, फोन की, सेंट्री मोड, डॉग मोड, मेटल रूफ, एलईडी लाइट्स, फैब्रिक सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जो इसके बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले कम हैं।

    कितनी दमदार बैटरी और मोटर

    निर्माता की ओर से इस वेरिएंट में स्‍टैंडर्ड रेंज वाली बैटरी को दिया है। जिससे इसे सिंगल चार्ज में 517 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। इसमें लगी मोटर से इसे 6.8 सेकेंड में ही 0-100 किलोमीटर तक की स्‍पीड से चलाया जा सकता है। यह वेरिएंट रियर व्‍हील ड्राइव वेरिएंट है।

    कितनी है कीमत

    दुनिया के कई देशों की तरह टेस्‍ला की मॉडल वाई कार को भारत में भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इस कार की एक्‍स शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपये रखी गई है। इसके टॉप वेरिएंट के तौर पर ऑफर किए जाने वाले लॉन्‍ग रेंज वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपये है।