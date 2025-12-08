Language
    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    टाटा की ओर से भारत में कुछ समय पहले ही Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस एसयूवी ने हाल में ही एक और रिकॉर्ड बना ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कुछ समय पहले ही Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। अब टाटा ने जानकारी दी है कि उसकी इस एसयूवी में बेहद दमदार इंजन दिया गया है, जिससे इस एसयूवी को 222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड से चलाया गया है। टाटा की ओर से सिएरा में कितना दमदार इंजन दिया जाता है। किस कीमत पर इसे ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tata Sierra ने बनाया रिकॉर्ड

    टाटा की ओर से ऑफर की जाने वाली मिड साइज एसयूवी सिएरा ने हाल में ही नया रिकॉर्ड बनाया है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एसयूवी ने यह रिकॉर्ड एक रेसिंग ट्रैक पर बनाया गया है।

    कितनी स्‍पीड से चली एसयूवी

    जानकारी के मुताबिक मध्‍य प्रदेश में NATRAX रेसिंग ट्रैक पर इस इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान अधिकतम 222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड से चलाया गया है। इसके पहले इस एसयूवी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड से चलाया गया था। हालांकि इसके प्रोडक्‍शन वर्जन की अधिकतम स्‍पीड लिमिट को 190 किलोमीटर तक ही रखा गया है।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का TGDi इंजन दिया गया है। जिससे इस एसयूवी को 158 बीएचपी की पावर के साथ 255 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस एसयूवी में छह गियर वाले ऑटोमैट्रिक ट्रांसमिशन को दिया गया है।

    कितनी है सुरक्षित

    टाटा की ओर से सिएरा एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर को ऑफर किया गया है। इस एसयूवी में छह एयरबैग, 20लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल-होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर वाइपर और वॉशर, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

    कितनी है कीमत

    टाटा की ओर से Tata Sierra को 11.49 लाख रुपये की इंट्रोडक्‍ट्री एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी के टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 18.49 लाख रुपये है।