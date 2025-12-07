Language
    Tata Sierra Vs Maruti Victoris: माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    Tata Sierra Vs Maruti Victoris: भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को काफी ज्‍यादा पसंद किया जाता है। टाटा की ओर से हाल में ही सिएरा क ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से हाल में ही मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। बाजार में इस एसयूवी का सीधा मुकाबला मारुति विक्‍टो‍रिस के साथ होगा। इंजन, माइलेज और फीचर्स के मामले में दोनों में से कौन सी एसयूवी को खरीदना बेहतर विकल्‍प हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tata Sierra Vs Maruti Victoris इंजन

    टाटा मोटर्स की ओर से Tata Sierra एसयूवी को हाल में ही लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी में निर्माता की ओर से 1.5 लीटर की क्षमता के तीन इंजन का विकल्‍प दिया गया है। जिससे इसे 75.8 किलोवाट की पावर और 139 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसे मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन के विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है।

    वहीं Maruti Victoris एसयूवी में निर्माता की ओर से 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन दिया गया है। जिससे इसे 75.8 किलोवाट की पावर और 139 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके अलावा इसे स्‍ट्रॉन्‍ग हाइब्रिड और सीएनजी तकनीक वाले विकल्‍प के साथ भी ऑफर किया जाता है।

    Tata Sierra Vs Maruti Grand Vitara फीचर्स

    टाटा की ओर से सिएरा एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इस एसयूवी में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, फ्लश डोर हैंडल, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, ट्रिपल स्क्रीन, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्‍टम, HypAR HUD, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर के साथ Dolby Atmos ऑडियो सिस्‍टम, Sonic Shaft साउंड बार, 5G कनेक्टिविटी, सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्‍लोव बॉक्‍स, पावर्ड टेलगेट, टेरेन मोड्स, पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    वहीं मारुति की ओर से विक्‍टोरिस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, कनेक्‍टिड रियर टेल लाइट्स, शॉर्क फिन एंटीना, 26.03 सेमी इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, अंडर बॉडी सीएनजी किट, डॉल्‍बी एटमॉस सिस्‍टम, जेस्‍टर कंट्रोल टेलगेट, एंबिएंट लाइट, एलेक्‍सा ऑटो वॉयस असिस्‍टेंट, 35 से ज्‍यादा कनेक्‍टिड फीचर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटिड सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इंटीरियर में काले, ग्रे और सिल्‍वर रंग का उपयोग किया गया है।

    Tata Sierra Vs Maruti Grand Vitara सेफ्टी फीचर्स

    टाटा की ओर से सिएरा एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर को ऑफर किया गया है। इस एसयूवी में छह एयरबैग, 20लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल-होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर वाइपर और वॉशर, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

    वहीं ग्रैंड विटारा में छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज और Level -2 ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    Tata Sierra Vs Maruti Grand Vitara कीमत

    टाटा की ओर से सिएरा को 11.49 लाख रुपये की इंट्रोडक्‍ट्री एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी के टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 18.49 लाख रुपये है।

    वहीं मारुति की ओर से विक्‍टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये एक्‍स शोरूम से 19.98 लाख रुपये एक्‍स शोरूम तक है।