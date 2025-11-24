कल लॉन्च होगी Tata Sierra, बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन के साथ आएगी, कितनी हो सकती है कीमत
टाटा मोटर्स कल अपनी नई मिड-साइज एसयूवी टाटा सिएरा को लॉन्च करेगी। इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स और पैनोरामिक ग्लास रूफ जैसे कई शानदार फीचर्स होंगे। सिएरा में 1.5-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, जो 170 पीएस की पावर देगा। इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत 12 से 13 लाख रुपये हो सकती है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा जैसी एसयूवी से होगा।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से औपचारिक तौर पर कल मिड साइज एसयूवी Tata Sierra को लॉन्च कर दिया जाएगा। टाटा की ओर से इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया जाएगा। कितना दमदार इंजन दिया जाएगा। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च होगी Tata Sierra
टाटा मोटर्स की ओर से औपचारिक तौर पर कल टाटा सिएरा एसयूवी को लॉन्च कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कुछ समय पहले पेश किया जा चुका है। इस एसयूवी को मिड साइज एसयूवी के तौर पर लॉन्च किया जाएगा।
कैसे होंगे फीचर्स
टाटा की ओर से अपनी सिएरा एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कनेक्टेड LED टेललैंप्स, फ्लश डोर हैंडल्स, पैनोरामिक ग्लास रूफ और ब्लैक ORVMs, Level-2 ADAS, ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स के साथ ऑफर किया जा सकता है।
कितना दमदार इंजन
टाटा मोटर्स की ओर से सिएरा में नए 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को भी दिया जा सकता है। जिससे इसे करीब 170 पीएस की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी दिया जाएगा।
कितनी होगी कीमत
निर्माता की ओर से लॉन्च के समय ही इसकी कीमत की सही जानकारी दी जाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस एसयूवी को भारत में 12 से 13 लाख रुपये की शुरूआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।
जारी है बुकिंग
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी के लिए कुछ डीलर्स अनौपचारिक तौर पर बुकिंग ले रहे हैं। लेकिन अभी निर्माता की ओर से इसकी बुकिंग को शुरू नहीं किया गया है।
किनसे होगा मुकाबला
टाटा की ओर से लॉन्च की जाने वाली सिएरा को बाजार में पांच सीटों के विकल्प के साथ ऑफर किया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Honda Elevate, Kia Seltos, Tata Harrier जैसी एसयूवी के साथ होगा।
