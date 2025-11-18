नई Tata Sierra खास बनाने का काम करेंगे ये 11 फीचर्स, मिलेगा कम्फर्ट और तकनीक का शानदार कॉम्बिनेशन
नई Tata Sierra 2025 में लॉन्च होने वाली है, जिसमें स्पोर्टी डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स होंगे। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, लेवल-2 ADAS, और पैनोरमिक सनरूफ जैसे आधुनिक फीचर्स हैं। तीन इंजन विकल्प, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और JBL ऑडियो सिस्टम इसे खास बनाते हैं। एक्स्ट्रा-लार्ज बूट स्पेस और आरामदायक इंटीरियर इसे बेहतरीन एसयूवी बनाते हैं। टाटा सिएरा का बाजार में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नई Tata Sierra को स्पोर्टी डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और एडवांस तकनीक के साथ दोबारा भारतीय बाजार में लेकर आया जा रहा है। इसे टाटा मोटर्स 25 नवंबर 2025 को लॉन्च करेगी। कंपनी ने इसे हाल ही में पेश किया है, जिसमें इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की कई डिटेल्स देखने के लिए मिली है। हम यहां पर आपको टाटा सिएरा के 11 ऐसे फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, तो इसे खास बनाने का काम करेंगे। आइए इनके बारे में विस्तार में जानते हैं।
नई Tata Sierra के 11 खास फीचर्स
- ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप: नई Tata Sierra में एक बड़ी सी ट्रिपल-स्क्रीन दी जाएगी। इस फीचर के साथ आने वाली यह अपने सेगमेंट की पहली गाड़ी होगी। इसमें 12.3-इंच की दो टच स्क्रीन और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया जाएगा। यह सेटअप इसे अन्य SUVs की डुअल-स्क्रीन सेटअप से ज्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक बनाता है।
- लेवल-2 ADAS: नई Tata Sierra में लेवल 2 ADAS का पैकेज दिया जाएगा, जिसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन कीप असिस्ट, लेन सेंटरिंग के साथ एडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड और रियर कोलिजन वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन और हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे।
- पैनोरमिक सनरूफ: नई Sierra में बॉक्सी डिजाइन और फ्लैट रूफ दिया गया है। इसकी वजह से इसमें मिलने वाला पैनोरमिक सनरूफ अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा हो सकता है। ये इंटीरियर में लाउंज-जैसा अहसास देता है और बाहर के नजारों का आनंद बढ़ाता है।
- एडजस्टेबल अंडर-थाई सपोर्ट: यह भी एक सेगमेंट-फर्स्ट फीचर है। लंबी दूरी की यात्रा में थाई सपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण होता है, और इसका एडजस्टेबल होना यात्रियों की कम्फर्ट लेवल को काफी बढ़ाता है।
- डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल: नई Tata Sierra में अलग-अलग तापमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर दिया गया है, जो लंबी दूरी के सफर के दौरान काफी उपयोगी साबित होगा।
- इंजन के कई ऑप्शन: नई टाटा सिएरा को तीन इंजन ऑप्शन के साथ लेकर आया जा सकता है। इसमें नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन दिया जाएगा।
- प्रीमियम इंटीरियर: नई Sierra का केबिन काफी हाई-क्वालिटी और मॉडर्न है। इसमें डुअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग और सॉफ्ट-टच सरफेस दिया गया है। इसमें एलीगेंट स्टीयरिंग है, जिसमें इल्यूमिनेटेड लोगो भी है।
- वेंटिलेटेड सीट्स और कनेक्टिविटी: इसमें कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फास्ट चार्जिंग, रियर AC वेंट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM और फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
- मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट: ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल सीट दी गई है, जिसमें 3 मेमोरी सेटिंग्स मिलती हैं। इसके अलावा, Easy Entry/Exit फीचर सीट को अंदर आते समय पीछे ले जाता है और बाहर जाते समय आगे लौटाता है।
- JBL + Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम: नई Sierra में 12-स्पीकर JBL Black साउंड सिस्टम और Dolby Atmos सपोर्ट का इमर्सिव 3D ऑडियो अनुभव देता है। इसमें म्यूजिक, मूवी और पॉडकास्ट के लिए बेहतरीन चीजों को प्ले कर सकते हैं।
- एक्स्ट्रा-लार्ज बूट स्पेस: कंपनी की तरफ से अभी तक नई Sierra के डाइमेंशन की डिटेल्स को जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसके बड़े साइज और लंबे रियर ओवरहैंग की वजह से इसमें बूच स्पेस अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा हो सकता है।
ये भी मिलेंगे फीचर्स
नई Tata Sierra को स्पोर्टी एक्सटीरियर प्रोफाइल के साथ लेकर आया जा रहा है। इसमें शार्प लाइटिंग, चौड़े B-पिलर्स, सिग्नेचर अल्पाइन विंडो, फ्लश डोर हैंडल, स्क्वेयर्ड व्हील आर्च और 19-इंच बड़े अलॉय व्हील दिए गए हैं। यह सभी फीचर्स मिलकर इसे एक बेहतरीन SUV बनाने का काम करते हैं।
