नई Tata Sierra खास बनाने का काम करेंगे ये 11 फीचर्स, मिलेगा कम्फर्ट और तकनीक का शानदार कॉम्बिनेशन

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नई Tata Sierra को स्पोर्टी डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और एडवांस तकनीक के साथ दोबारा भारतीय बाजार में लेकर आया जा रहा है। इसे टाटा मोटर्स 25 नवंबर 2025 को लॉन्च करेगी। कंपनी ने इसे हाल ही में पेश किया है, जिसमें इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की कई डिटेल्स देखने के लिए मिली है। हम यहां पर आपको टाटा सिएरा के 11 ऐसे फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, तो इसे खास बनाने का काम करेंगे। आइए इनके बारे में विस्तार में जानते हैं।