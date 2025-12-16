Tata Sierra की निकाली गई अनोखी बारात, Nexon और Harrier भी हुई शामिल, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माता Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से नवंबर के आखिर में ही मिड साइज एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को शोरूम पर उपलब्‍ध करवाया जा रहा है। ऐसे ही एक शोरूम पर इस एसयूवी का स्‍वागत अनोखी बारात निकालकर किया गया। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है।

Tata Sierra की निकली बारात टाटा मोटर्स के एक डीलर ने Tata Sierra का स्‍वागत काफी अनोखे अंदाज में किया। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीलर की ओर से गाड़ी का स्‍वागत करने के लिए बारात निकाली गई।

Tata Nexon और Harrier भी हुई शामिल Tata Sierra की इस अनोखी बारात में टाटा की ओर दो एसयूवी Tata Nexon और Tata Harrier को भी शामिल किया गया। बारात में बैगपाइपर बैंड के साथ ही कई कर्मचारी भी नजर आए। हालांकि यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस शहर में किस शोरूम की ओर से इस तरह की अनोखी बारात को निकाला गया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को SankyTV नाम के अकाउंट से पोस्‍ट किया गया है।

कैसे हैं फीचर्स टाटा सिएरा एसयूवी में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, फ़्लश डोर हैंडल, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, ट्रिपल स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, Hypr HUD, ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर के साथ Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम, Sonic Shaft साउंड बार, 5G कनेक्टिविटी, सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, पावर्ड टेलगेट, टेरेन मोड्स, पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स को दिया गया है।