Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tata Sierra की निकाली गई अनोखी बारात, Nexon और Harrier भी हुई शामिल, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:41 AM (IST)

    Tata Motors ने हाल ही में Tata Sierra SUV को लॉन्च किया, जिसका एक डीलरशिप ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया। डीलरशिप ने Sierra की बारात निकाली, जिसमें Ta ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माता Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से नवंबर के आखिर में ही मिड साइज एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को शोरूम पर उपलब्‍ध करवाया जा रहा है। ऐसे ही एक शोरूम पर इस एसयूवी का स्‍वागत अनोखी बारात निकालकर किया गया। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tata Sierra की निकली बारात

    टाटा मोटर्स के एक डीलर ने Tata Sierra का स्‍वागत काफी अनोखे अंदाज में किया। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीलर की ओर से गाड़ी का स्‍वागत करने के लिए बारात निकाली गई।

    Tata Nexon और Harrier भी हुई शामिल

    Tata Sierra की इस अनोखी बारात में टाटा की ओर दो एसयूवी Tata Nexon और Tata Harrier को भी शामिल किया गया। बारात में बैगपाइपर बैंड के साथ ही कई कर्मचारी भी नजर आए। हालांकि यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस शहर में किस शोरूम की ओर से इस तरह की अनोखी बारात को निकाला गया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को SankyTV नाम के अकाउंट से पोस्‍ट किया गया है।

    कैसे हैं फीचर्स

    टाटा सिएरा एसयूवी में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, फ़्लश डोर हैंडल, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, ट्रिपल स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, Hypr HUD, ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर के साथ Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम, Sonic Shaft साउंड बार, 5G कनेक्टिविटी, सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, पावर्ड टेलगेट, टेरेन मोड्स, पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    कितना दमदार इंजन

    Tata Sierra में भी 1.5 लीटर की क्षमता के तीन इंजन का विकल्‍प दिया गया है। एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता के पेट्रोल इंजन से 160 पीएस की पावर और 255 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दूसरे विकल्‍प के तौर पर इसमें 1.5 लीटर रेवोट्रॉन इंजन दिया है जिससे इसे 106 पीएस की पावर और 145 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तीसरे इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है जिससे इसे 118 पीएस की पावर और 280 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इस एसयूवी में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन के विकल्‍प को दिया गया है।