Kia Seltos Vs Tata Sierra: फीचर्स, इंजन और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर

नई डेस्क, नई दिल्ली। किआ की ओर से भारतीय बाज़ार में हाल ही में नई जेनरेशन Kia Seltos को पेश किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को मिड साइज सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। इस एसयूवी का मुकाबला टाटा की ओर से कुछ समय पहले लॉन्च की गई Tata Sierra के साथ होगा। इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी (New Kia Seltos Vs Tata Sierra) को खरीदना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

New Kia Seltos Vs Tata Sierra फीचर्स किआ की ओर से नई जेनरेशन सेल्टोस में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। एसयूवी में 30 इंच ट्विनिटी डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। इसके अलावा इस एसयूवी में वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट, 10-वे पावर ड्राइवर सीट, 64 रंग की एम्बीएंट लाइट, बोस के आठ स्पीकर का ऑडियो सिस्टम, नए एसी कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, 21 सेफ्टी फीचर्स के साथ Level-2 ADAS, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज जैसे फीचर्स शामिल हैं।

वहीं टाटा सिएरा एसयूवी में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, फ़्लश डोर हैंडल, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, ट्रिपल स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, Hypr HUD, ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर के साथ Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम, Sonic Shaft साउंड बार, 5G कनेक्टिविटी, सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, पावर्ड टेलगेट, टेरेन मोड्स, पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स को दिया गया है।

फीचर (Feature) नई Kia Seltos Tata Sierra **डिस्प्ले/स्क्रीन** 30 इंच ट्विनिटी डिस्प्ले (जिसमें 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल) ट्रिपल स्क्रीन **सेफ्टी फीचर्स** 21 सेफ्टी फीचर्स के साथ Level-2 ADAS, ABS, EBD, ISOFIX चाइल्ड एंकरेज 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम **सनरूफ** पैनोरमिक सनरूफ सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ **सीटिंग** वेंटिलेटेड सीट, 10-वे पावर ड्राइवर सीट वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स **ऑडियो सिस्टम** बोस के आठ स्पीकर का ऑडियो सिस्टम 12 स्पीकर के साथ Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम, Sonic Shaft साउंड बार **कनेक्टिविटी/चार्जिंग** वायरलेस चार्जर 5G कनेक्टिविटी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले **लाइटिंग** 64 रंग की एम्बीएंट लाइट LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, कॉर्नरिंग फॉग लैंप **क्लाइमेट कंट्रोल** नए AC कंट्रोल के साथ ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल **अन्य फीचर्स** जानकारी उपलब्ध नहीं Hypr HUD, फ़्लश डोर हैंडल, रियर सनशेड, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, पावर्ड टेलगेट, टेरेन मोड्स, पैडल शिफ्टर्स New Kia Seltos Vs Tata Sierra इंजन किआ की ओर से एसयूवी में दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का विकल्‍प दिया गया है। एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन दिया गया है, जिससे इसे 115 पीएस की पावर और 144 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। दूसरे विकल्‍प के तौर पर इसमें 1.5 लीटर टर्बो इंजन दिया गया है जिससे इसे 160 पीएस की पावर और 253 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। डीजल इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन दिया है जिससे इसे 116 पीएस की पावर और 250 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही एसयूवी में मैनुअल, आईवीटी, आईएमटी और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प दिए गए हैं। वहीं Tata Sierra में भी 1.5 लीटर की क्षमता के तीन इंजन का विकल्‍प दिया गया है। एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता के पेट्रोल इंजन से 160 पीएस की पावर और 255 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दूसरे विकल्‍प के तौर पर इसमें 1.5 लीटर रेवोट्रॉन इंजन दिया है जिससे इसे 106 पीएस की पावर और 145 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तीसरे इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है जिससे इसे 118 पीएस की पावर और 280 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इस एसयूवी में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन के विकल्‍प को दिया गया है।

इंजन स्पेसिफिकेशन नई Kia Seltos Tata Sierra **पेट्रोल इंजन - विकल्प 1** इंजन टाइप/क्षमता 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन पावर आउटपुट 115 PS 160 PS टॉर्क आउटपुट 144 Nm 255 Nm **पेट्रोल इंजन - विकल्प 2** इंजन टाइप/क्षमता 1.5 लीटर टर्बो इंजन 1.5 लीटर रेवोट्रॉन इंजन पावर आउटपुट 160 PS 106 PS टॉर्क आउटपुट 253 Nm 145 Nm **डीजल इंजन** इंजन टाइप/क्षमता 1.5 लीटर डीजल इंजन 1.5 लीटर डीजल इंजन पावर आउटपुट 116 PS 118 PS टॉर्क आउटपुट 250 Nm 280 Nm **ट्रांसमिशन विकल्प** मैनुअल, IVT, iMT और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन New Kia Seltos Vs Tata Sierra लंबाई चौड़ाई किआ की नई सेल्‍टॉस की लंबाई 4,460 मिमी, चौड़ाई 1830 मिमी और व्‍हीलबेस 2,690 मिमी है। वहीं टाटा सिएरा की लंबाई 4340 मिली, चौड़ाई 1841 मिमी और व्‍हीलबेस 2730 मिमी है।

आयाम (Dimension) नई Kia Seltos Tata Sierra **लंबाई (Length)** 4,460 मिमी 4,340 मिमी **चौड़ाई (Width)** 1,830 मिमी 1,841 मिमी **व्हीलबेस (Wheelbase)** 2,690 मिमी 2,730 मिमी New Kia Seltos Vs Tata Sierra कीमत किआ की ओर से नई जेनरेशन सेल्‍टॉस को अभी सिर्फ पेश किया गया है। दो जनवरी को इस एसयूवी की कीमत की जानकारी दी जाएगी।