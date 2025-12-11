Language
    Tata Sierra ने तोड़ दिया Volkswagen Taigun का रिकॉर्ड, माइलेज की नहीं होगी टेंशन

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:12 AM (IST)

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से कुछ समय पहले ही नई एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली यह एसयूवी फिर एक और रिकॉर्ड को बना चुकी है। टाटा इस नई मिड साइज एसयूवी ने किस तरह के रिकॉर्ड को बनाया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tata Sierra ने बनाया रिकॉर्ड

    टाटा की ओर से ऑफर की जाने वाली एसयूवी टाटा सिएरा ने हाल में ही टॉप स्‍पीड के बाद एक और रिकॉर्ड बनाया है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी ने माइलेज का नया रिकॉर्ड NATRAX पर बनाया है।

    क्‍या बना रिकॉर्ड

    जानकारी के मुताबिक टाटा सिएरा को इंदौर के पास NATRAX ट्रैक पर करीब 12 घंटे तक टेस्‍ट किया गया है। इस दौरान कई तरह के टेस्‍ट एसयूवी के साथ किए गए हैं। जिसमें माइलेज का टेस्‍ट भी शामिल है। करीब 12 घंंटे तक इस एसयूवी को ट्रैक पर टेस्‍ट किया गया, जिसके बाद इसने एक लीटर पेट्रोल में 29.9 की माइलेज दी है। जिससे नया रिकॉर्ड बन गया है।

    कब हुआ टेस्‍ट

    जानकारी के मुताबिक इस टेस्‍ट को पिक्‍सल मोशन ने किया था और इसे 30 नवंबर 2025 को औपचारिक तौर पर प्रमाणित किया गया था। इसी के साथ इस एसयूवी ने लिम्‍का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नया बेंचमार्क स्‍थापित किया है।

    टूटा Volkswagen Taigun का रिकॉर्ड

    रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा सिएरा ने एक लीटर पेट्रोल में 29.9 की माइलेज दी है जिससे फॉक्‍सवैगन ताइगुन का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। फॉक्‍सवैगन की एसयूवी पहले एक लीटर पेट्रोल में 29.8 किलोमीटर की माइलेज का रिकॉर्ड बनाया था।

    कितनी स्‍पीड से चलाई एसयूवी

    टेस्‍ट के दौरान करीब 12 घंटे में इस एसयूवी को 800 किलोमीटर तक चलाया गया। इस दौरान इसकी औसत स्‍पीड 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी गई थी। इस तरह से इंजन ने कम आरपीएम पर काम किया और अपनी क्षमता से कम काम करने के कारण ही एसयूवी को बेहतर माइलेज मिल पाई।

    कितना दमदार इंजन

    टाटा की ओर से सिएरा को जिस इंजन के साथ टेस्‍ट किया गया वह 1.5 लीटर टर्बो की क्षमता के साथ ऑफर किया गया है। इस इंजन से 160 पीएस की पावर और 255 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है।